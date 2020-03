Von Berthold Jürriens

Sinsheim. Schon wieder eine Tribute-Show? Noch dazu als Hommage an den "King of Pop", der mit einem einzigen spitzen Schrei für Ohnmachtsanfälle unter seinen Fans sorgte; der mit seinem spektakulären Tanzschritt, dem "Moon Walk", rückwärts und gleichzeitig den vielleicht größten Schritt nach vorn in den Olymp der Popmusik ging? Vorweg gesagt: "The Michael Jackson Tribute Live Experience” in der Dr.-Sieber-Halle überraschte angenehm, wenn auch nicht jeden Konzertbesucher.

Das Ensemble, bestehend aus vier mehr als soliden Musikern, zwei ausgezeichneten Sängerinnen, zwei sportlichen Tänzerinnen sowie Sascha Pazdera als Michael Jackson-Double erarbeitete sich auf der Bühne hart den Beifall des Publikums, das es am Ende dann doch nichts mehr auf den Stühlen hielt. Und auch diejenigen, die zunächst zu viel Authentizität erwartet hatten und dem nicht mehr ganz Michael-Jackson-konformen Körper des 48-jährigen Pazdera zu viel Aufmerksamkeit schenkten, fühlten sich von den zahlreichen Hits und der Show schlussendlich bestens unterhalten. "Remember the Time" lautete das Motto der Show, bei dem die vielen älteren Fans in Erinnerung an einen der größten Künstler unserer Zeit schwelgen durften. Und die wenigen Jüngeren im Publikum durften erfahren, wer den Griff in den eigenen Schritt salonfähig gemacht hatte. Der Auftakt mit "They don’t care about us" gab die Richtung des Abends vor: Spaß haben mit der einzigartigen Musikwelt des unvergessenen Sängers. Tribute-Artist Pazdera hat Jackson 15 Mal live erlebt und sein Vorbild im Rahmen der "History Tour" 1997 persönlich kennengelernt, wie er auf Englisch erzählt. Genau wie Jackson nutzt Pazdera die Stimme als Instrument, trifft die Tonlage und Stimmfarbe, klingt mal gefühlvoll, dann wieder skurril wie der "King of Pop". Das typische quietschende Einatmen, das Jackson als Stilmittel in seine Stücke einbaute, ist unverkennbar. Längst hat er das Jackson-Repertoire verinnerlicht. Es folgen Hit auf Hit: "Black or White", "I just can’t stop loving you", hier als hörenswertes Duett, "Bad”, "Smooth Criminal” und "Dirty Diana”. Immer wenn alte "Jackson Five"-Hits – wie "Can you feel it" oder "I want you back” – von den vorzüglichen Sängerinnen performt werden, wirft sich Pazdera in neue Kostüme. Für viele ein optischer Fingerzeig, in welcher Ära des Superkünstlers man sich gerade befindet. Der Mundschutz – zur Zeit vor aller Munde und auch einen solchen hat Jackson öfter getragen – blieb im Tourneekoffer

Michael Jackson-Double Sascha Pazdera aus Köln brannte in der Dr.-Sieber-Halle ein Feuerwerk der Mega-Hits ab und gab nach der Show viele Autogramme an begeisterte Zuhörer. Foto: Berthold Jürriens

Die dynamischen und ausgefeilten Choreografien sind professionell und perfekt einstudiert – inklusive des zombiehaften Taumelns bei "Thriller". Jede Bewegung und Mimik sitzen beim Jackson-Darsteller und seinen attraktiven Mitstreiterinnen. Doch Pazdera weiß, dass es keine perfekte Kopie geben kann, und betont mehrmals an diesem Konzertabend, wie wichtig die Musik von Michael Jackson als Botschaft sei. "Come on, Michael", hört man es aus dem Publikum rufen, als Pazdera den legendären Glitzerhandschuh und Hut präsentiert und mit "Billie Jean" auch den letzten Skeptiker überzeugt: Was für ein sensationeller Song, auch heute noch, nach fast 40 Jahren, denkt man unweigerlich, und viele Besucher fangen an zu tanzen.

Platz genug ist auf jeden Fall vorhanden, denn viele Sitzreihen sind frei. Den "Moonwalk" beherrscht der gebürtige Niedersachse, der seit 33 Jahren auf der Bühne steht, fast spielerisch und begeistert damit ebenso wie mit den teilweise gezeigten Original-Choreografien. Auch bei "Man in the Mirror" und "Beat it" scheint der Geist des 2009 verstorbenen Superstars durchzukommen, und vor allem die Begeisterung und Leidenschaft Pazderas und seiner Band für diesen Ausnahmekünstler: Die Musik ist alles und ohne Musik ist alles nichts. Nicht immer perfekt, kommt die Botschaft trotzdem an. Dass Pazdera sich dabei als Einziger überhaupt darauf berufen kann, dass La Velle Smith Jr. – Jacksons Original-Choreograf bei "Thriller" und "Ghost" – auch Teile seiner Show choreografiert hat, zeigt das Alleinstellungsmerkmal des live singenden Kölners, der am Ende der Show ins Deutsche wechselt. Wohl kein anderer Song wie "Heal the World" passe besser zur aktuellen Situation, meinte Pazdera und verabschiedet sich nach Zugabe-Rufen mit "Blame it on the boogie" und erneut "Black or White".

Der "King of Pop" wird in den Herzen vieler weiterleben, auch wegen solcher Künstler wie Sascha Pazdera, den einige als Double zwar belächeln mögen, der aber viel von dem präsentierte, für das Michael Jackson vor allem stand: unsterbliche Musik. Das zeigten auch der große Wunsch nach Autogrammen und Selfies vor der Bühne und das Lob vieler eingefleischter Jacko-Fans für den Sinsheimer Auftritt.