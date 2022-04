Sinsheim. (zg) Die Ukraine schwang überall mit: Erstmals wieder in Präsenz tagten die "Lobbacher Gespräche" in der Dr.-Sieber-Halle, das Thema lautete "Außenpolitik in Krisenzeiten".

"Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents", erinnerte der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci an die Worte des Bundeskanzlers. Er geißelte die Kaltblütigkeit und Skrupellosigkeit Wladimir Putins, der einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen hat. Was die Konsequenzen angeht, sei das Echo geteilt. Ein Teil der Bürger sei für Waffenlieferungen, ein Teil lehne sie ab, weil Waffen das Leid im Krieg verlängern können.

Gastredner Nils Schmid erinnerte daran, dass gute Beziehungen mit Russland jahrzehntelang auf Gesprächen, Austausch und Verträgen bei gleichzeitiger militärischer Augenhöhe gründeten. "Diese Doppelstrategie von Dialog und Abschreckung wird der Rahmen bleiben müssen. Vor dem aktuellen Hintergrund jedoch werden unsere Akzente wieder deutlich mehr auf Abschreckung liegen." Schmid weiter: "Wir müssen Russland aus einer Position der militärischen Stärke begegnen, um Chancen für Waffenruhe, Rüstungskontrolle und vielleicht auch mal wieder Diplomatie ermöglichen zu können."

"Wir können nicht zulassen, dass ein europäisches Land ein anderes einfach überrollt – denn das kann uns genauso treffen!" erklärte Schmid den Kurswechsel in der deutschen Politik. Schließlich verteidigten die Menschen in der Ukraine nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre Freiheit und Demokratie – "Werte, die wir mit ihnen teilen."

Für diese Verteidigung auch unserer Werte seien die der Ukraine angekündigten Waffenlieferungen mehr als berechtigt. Gleichwohl legte der Außenpolitische Sprecher der SPD Wert darauf, dass trotz des Krieges andere wichtige Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz, Bildung und kultureller Austausch nicht aus dem Blickfeld geraten dürfen.

Ob man dafür nicht das Oligarchen-Vermögen nutzen kann, wollte jemand aus dem Publikum wissen. Dem stehe die Eigentumsgarantie unseres Rechtsstaates entgegen. "Wir können zwar den Zugriff auf Zeit unterbinden, aber wir haben keine Möglichkeit, das Geld für einen guten Zweck auszugeben", antwortete Schmid. Rund zwei Stunden lang ging er auf die Rückmeldungen ein. Sowohl aus dem Publikum wie auch aus dem Live-Chat der Youtube-Übertragung wurden Fragen gestellt nach der roten Linie zum Kriegseintritt, aber auch zu Tempolimit, Steuererleichterungen, ökonomischem Desaster, dem Einfluss Chinas, Parallelen zu Südosteuropa, Cyberattacken und einer Welt nach Putin.

Am Ende der Veranstaltung blieb das Fazit, dass Putin sich weit weniger von der Ukraine oder der Nato bedroht sehe, als vielmehr von Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit, unabhängiger Justiz und einer pluralistischen Gesellschaft. "Putin hat Angst vor den Leuchttürmen der Freiheit. Er führt einen Krieg gegen unsere Demokratie", sagte Schmid.

Die aufgezeichnete Veranstaltung kann auf Youtube unter "Lobbacher Gespräche" angesehen werden.