Sinsheim. (cbe) Eine turnusgemäße Brückenkontrolle war der Grund, weshalb drei Männer mit Lampe, Hammer und einer Arbeitsbühne am Dienstag dafür sorgten, dass die Durchfahrt unter der Eisenbahnbrücke in der Dührener Straße halbseitig gesperrt war. Die RNZ fragte nach, was genau dort untersucht wurde und in welchem Zustand die Eisenbahnbrücken der Stadt sind.

Es kreischt, es rumpelt, man versteht das eigene Wort nicht. Wenn ein Zug die Brücke überquert, klingt das genau so. "Das Geräusch ist uns sehr vertraut", berichtet einer der Brückenprüfer lächelnd. Und doch geschieht manches Prüfverfahren am Bauwerk akustisch: Mit einem Hammer klopft sein Kollege auf dem Hubsteiger sanft Mauerwerk oder Lager ab. Ein heller Ton ist positiv, klingt es dumpf, ist etwas hohl und muss saniert werden.

Den ganzen Tag hat die Prüfung gedauert. Zunächst wurden von unten die Schweißnähte, der Korrosionsschutz, Lager und Widerlager sowie der Zustand von Mauerwerk und Beton geprüft. Die Buntsandsteinmauer ist übrigens nur eine Verblendung der dahinterliegenden Betonmauer. Oberhalb der Brücke wurden dann noch die Geländer sowie das Schotterbett geprüft.

Laut einer Karte von DB Netze wurde der Brücke aus dem Jahr 1961 die Zustandsklasse 3 zugeordnet, die zweitschlechteste. "Erneuerungsmaßnahmen sind zu prüfen" bedeutet diese Eingruppierung. Bis zum Mittag hatten die drei Prüfer allerdings noch nichts gefunden, was sie beunruhigt. "Schlechte und marode Brücken gibt’s bei uns nicht", sagte einer der Prüfer. Und wenn etwas nicht in Ordnung ist, werde es umgehend repariert oder der Überwachungsturnus verkürzt.

An der Brücke in der Dührener Straße sei vor nicht allzu langer Zeit einmal der Korrosionsschutz erneuert worden, hat der Prüfer sofort das hellere Grün der unten liegenden Stahlkonstruktion entdeckt. "Da ist wohl mal jemand dagegen gefahren", vermutet er. Das passiere bei Brücken immer wieder, weiß der Prüfer aus Erfahrung. Selbst bei jenen wie der in der Dührener Straße – sie ist so hoch, dass ein Extra-Hinweis auf die Durchfahrtshöhe nicht notwendig ist.

Was den Zustand weiterer Eisenbahnbrücken in Sinsheim anbelangt, ergibt sich ein gemischtes Bild: Sieben dieser Bauwerke gibt es laut Aussage eines Bahnsprechers im Stadtgebiet. Während die Eisenbahnüberführung über der Friedrichstraße aus dem Jahr 1998 in der besten Zustandsklasse rangiert, ist es bei der Bahnüberführung am Schwimmbadweg die schlechteste: "Erneuerungsmaßnahmen sind zu planen".

Dies bestätigt Baudezernent Tobias Schutz auf Nachfrage. Hier sei die Bahn an die Stadt herangetreten, bis zum Jahr 2023 müsse das Bauwerk erneuert werden. Da künftig auch Lkw darunter durchfahren sollen, wird die Unterführung wohl breiter und tiefer. Die Mehrkosten muss die Stadt tragen. Zum überwiegenden Teil muss die Stadtaußerdem die Sanierung der Pfohlhofbrücke in Steinsfurt tragen.