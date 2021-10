Sinsheim. (abc) Während mit dem Alter angeblich die Weisheit der Menschen zunimmt, wirkt es sich bisweilen negativ auf die Trittsicherheit aus. Abhilfe schafft hier oft ein Rollator, doch der korrekte Umgang mit der Gehhilfe will gelernt sein. Deshalb sowie zur allgemeinen Aufklärung hatte die Stadt zum zweiten Mal einen Rollatortag im Rathaus veranstaltet.

"Eigentlich war das schon 2020 geplant", berichtete die Seniorenbeauftragte Dr. Maria Bitenc. Nach der ersten Veranstaltung dieser Art im Jahr 2018 war beschlossen worden, sie alle zwei Jahre zu wiederholen. Doch auch hier kam die Corona-Pandemie dazwischen. Trotzdem waren die Akteure der Premiere wieder mit im Boot.

27 Interessierte waren in den Sitzungssaal gekommen. Und was sie hörten, kam gut an, beispielsweise den Vortrag zum Rollator, den Karl-Heinz Bitz vom Pflegestützpunkt Rhein-Neckar-Kreis hielt. Unter anderem zeigte er den Senioren, wie sie in kniffligen Situationen mit der Gehhilfe zurechtkommen können. Anschließend konnten sich die Teilnehmer im "Rollator-Café" im Foyer vor dem Sitzungssaal Kuchen schmecken lassen, einen auf dem Parkplatz vor dem Rathaus aufgebauten Hindernisparcours absolvieren oder den Rollator auf Funktionssicherheit überprüfen lassen. Diese Aufgabe übernahmen Fachleute des Sanitätshauses Schach aus Mosbach und wurden bisweilen fündig: "Die Gehhilfen waren oft falsch eingestellt, sodass die Senioren nicht gut damit umgehen konnten", fasste Bitenc zusammen. Aber auch untereinander haben sich die Senioren über Rollatoren ausgetauscht und die eigenen Geräte untereinander ausprobiert. Die Verkehrswacht Kraichgau bot einen Reaktionstest an.

Deren Geschäftsführer Martin Kölblin hielt einen Vortrag zum Thema "Enkeltrick". Darin erwähnte der Polizist Gefahren wie Abzock-Anrufe angeblicher Verwandter oder Polizisten, die vorwiegend ältere und alleinstehende Menschen zum Abheben großer Geldsummen bringen oder sie nötigen, andere Wertsachen wie Schmuck in angebliche "Sicherheitsverwahrung" zu geben. Weiterhin warnte Kölblin unter anderem vor Bitcoin-Betrügern und bat die Senioren, wachsam und misstrauisch zu bleiben.

Zum Abschied gab es noch Kuchenpakete für die Teilnehmer, die längst nicht alle aus Sinsheim stammten. "Wir hatten auch Leute aus Aglasterhausen, Eppingen, Mosbach und Schwarzach", betonte die Seniorenbeauftragte. Sie vergaß außerdem nicht, zwölf Helfer der Nachbarschaftshilfe zu erwähnen, die ebenfalls zu einen gelungenen Nachmittag beigetragen haben.