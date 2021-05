Die Teststrecke der Sinsheimer Rettungsdienste an der Badewelt ist seit einem Monat in Betrieb. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Das Corona-Bürgertest-Zentrum an der Badewelt ist wohl der "größte gemeinsame Einsatz der Sinsheimer Rettungsdienste" in deren Geschichte. Seit über einem Monat arbeiten Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und des Technischen Hilfswerks mit bislang 1200 Ehrenamtsstunden zusammen, täglich zur Feierabendzeit und am Wochenende. Rund 4000 Tests wurden inzwischen genommen. Ein Team aus 50 Personen – vom Azubi über Rettungskräfte bis hin zu Profi-Pflegekräften und Ärzten – verbringt hier einen großen Teil seiner Freizeit. Fachmännisch, durchorganisiert und doch familiär geht es zu.

"Willkommen bei den Sinsheimer Rettungsdiensten" – freundlich, zupackend und mit dem gewissen Witz nimmt Frank-Sebastian Becker die Autos auf der Drive-in-Station in Empfang, in vielen Fällen kennt man sich schon. "Ein Großteil Stammkunden", die wiederholt kommen, hätten die Atmosphäre zu schätzen gelernt und dass hier jeder Handgriff sitzt.

Hohen Stellenwert hat die Dokumentation der Tests im Callcenter. Foto: Tim Kegel

Ein Event-Anhänger der TSG 1899 Hoffenheim – normalerweise hüpft hier der "Hoffi"-Elch – sei "super unkompliziert" vom Bundesligisten bereitgestellt worden. Inklusive einer Person, "die abends zu- und morgens wieder aufschließt". Der blaue Kasten steckt voller moderner Kommunikationselektronik. Hier haben die Rettungsdienste eine Reservierungshotline mit Terminmanagementsystem aus dem Boden gestampft. Zwei Mitarbeiter sind immer vor Ort, über jeden Vorgang wird akribisch Buch geführt. So garantiere man reibungslose Abläufe, saubere Dokumentationen und "ein Höchstmaß an Nachvollziehbarkeit", schildert Patrick Bräunling.

Der Leiter des THW Sinsheim und in jungen Jahren schon "alte Rotkreuz-Hase", unter anderem im Katastrophenschutz, ist ein erfahrener Krisenmanager. Das strukturierte Vorgehen sorge für viel Zufriedenheit bei den Getesteten. So gut wie alle Fragen ließen sich im Vorfeld klären; auf dem Platz würden dann die Handgriffe besser sitzen. Erfahrung aus dem Rettungswesen abseits der Corona-Zusammenhänge zahle sich aus und werde gedankt. Hierdurch unterscheide man sich automatisch von den Test-Centern verschiedenster gewerblicher "Krisen-Unternehmer", die zurzeit auch in Sinsheim aus dem Boden schießen.

Praxis aus dem Rettungsalltag, statt einstündiger Online-Schulung. Und Ehrenamtliche – oft Mitglieder bei mehreren Rettungsdiensten gleichzeitig – satt Zeitarbeitskräften. "Bei allem Verständnis", kann sich Bräunling manche Spitze nicht verkneifen: "Wir sind von Anfang an da", sagt er. Seit Ostern halte das Testcenter die Stellung als eines der ersten in der Stadt. "Und wir sind auch künftig für jeden anderen Notfall da."

Staatliches Unterstützungsgeld erhält auch das Testzentrum der Ehrenamtlichen. Die Beträge werden verwendet, um die laufenden Kosten der beteiligten Ortsvereine zu decken, sagt Bräunling: "Die Mieten im Vereinsheim sind ja weiterhin fällig." Als nächstes Beispiel nennt Bräunling die laufenden Kosten der Helfer-vor-Ort-Gruppen in den Stadtteilen, deren Leute auch an der Badewelt im Einsatz sind.

Doch wegbrechende Vereins-, und Dorffeste würden nicht nur den Kassen schaden, sondern wirkten sich auch negativ auf den Zusammenhalt aus, gerade bei den jüngeren Mitgliedern. Auch unter ihnen sei die Bereitschaft groß gewesen, beim Testcenter mitzuhelfen. Dessen Betreiber ist die Firma "Biorepair" aus Reihen, seit Jahren Vertreiber und Hersteller von Labordiagnostika und mit den Organisationen gut vernetzt, wie Bräunling schildert. Die Firma unterstütze die Organisationen, indem drei Viertel der Einnahmen durch die Tests in deren Kassen zurück fließen.

Unterm Strich: Rund 4000 Tests wurden seit Ostern an der Badewelt vollzogen, vordere Nasen-Abstriche und auf Wunsch Spucktests. Von den Abstrichen aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus – auch bei Bundesligaspielen im benachbarten Stadion werden die wenigen Gäste hier getestet – waren bislang lediglich acht positiv.

Das klingt wenig vor dem Hintergrund einer Pandemie, die das gesamte öffentliche und wirtschaftliche Leben auf unbestimmte Zeit bestimmt und einschränkt. Die Zahl, schildern Bräunling und Becker, entspreche den Erfahrungswerten, wie man sie zum Beispiel auch von Sinsheimer Schulen hat. Eine Erfahrung, die sie von Anbeginn gemacht haben, sei, dass Personen, die das Testzentrum ansteuern, von Natur aus vorsichtig sind. Diese "Kundschaft" nehme die Corona-Regularien einerseits wahr und andererseits ernst, sei informiert übers Testen und die Corona-Politik. Als Einheimische mit guten Ortskenntnissen machen Bräunling und Becker auch die Beobachtung, dass Personen aus Vierteln mit beengten Wohnverhältnissen – etwa Hochhäusern und großen Wohnanlagen – sowie aus sozialen Brennpunkten "so gut wie keine Termine" bei ihnen buchen würden. "Dabei wäre das wichtig", findet Bräunling.

Wie lange es das Testzentrum an der Badewelt noch geben wird, ist unklar. Die Belegschaft stellt sich auf mehrere Wochen ein. Man sei außerdem – auch aufgrund des Ausbildungsstands der Helfer und der vorhandenen Infrastruktur – jederzeit bereit, eine Impfstrecke nach ähnlichem Muster aufzuziehen: "Wir könnten impfen, wenn’s gewollt wird."