In Kürze werden sich die leeren Sitzreihen im Ratsaal des Rathauses füllen. Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am Dienstag, 4. Juni, statt. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Tim Kegel und Christian Beck

Sinsheim. Sinsheim hat gewählt. Kurz vor 23 Uhr am Montag und mit starker Verspätung wegen Softwareproblemen waren die 28 Wahlbezirke ausgezählt, stand das offizielle Endergebnis fest. Die CDU bleibt stärkste Kraft im Gemeinderat und erhält 14 Sitze. Zweitstärkste Fraktion sind die Freien Wähler mit elf Sitzen. Sieben Mandate holen die Grünen, sechs die SPD und fünf die Fraktion von "Aktiv-für-Sinsheim". Je einen Sitz haben FDP und NPD.

Sitzverteilung: Ähnlich wie im Bundestrend, verlieren CDU und SPD einen Sitz; die Freien Wähler behalten die Zahl ihrer Sitze bei, genauso wie die FDP; die Aktiven gewinnen zwei, die Grünen vier Sitze. Die Wahlbeteiligung liegt bei 55 Prozent; bei den Kommunalwahlen 2014 lag sie bei 46,81 Prozent. Eine hohe Wahlbeteiligung wurde zwar erwartet, trotzdem spricht Wahlleiter Marco Fulgner von einem "Rekord" - nicht die einzige Überraschung der Wahl.

Überraschende Wechsel: Nicht jeder, der in den vergangenen Jahren in den Ratsdebatten pointiert Stellung bezog, konnte sich eines erneuten Sitzes im Gremium sicher sein: Beispiele sind der SPD-Mann Jürgen Schön aus Waldangelloch, der im Ortschafts-, jedoch nicht im Gemeinderat bleibt, oder Alexander Hotz, die "Stimme Adersbachs" im Rat. Der CDU-Mann, bisher Ortsvorsteher im Bergdorf, wird im künftigen Gemeinderat nicht mehr vertreten sein. Fürs Bergdorf geht Grünen-Mitglied Anja Wirtherle ins Gremium. Ebenfalls nicht mehr Teil der Runde ist Agnes Kluge.

Neu gewählt: Einigen der neuen Gesichter im Gemeinderat wurden aufgrund ihres außerparlamentarischen Engagements hohe Chancen auf einen Ratssitz eingeräumt, was sich nun bewahrheitet: So zieht Jens-Jochen Roth ins Gremium ein; der Volkswirt ist Nahverkehrsexperte und steht seit Jahren dem Arbeitskreis Nahverkehr vor. Der SPD-Mann hat sich in der jüngeren Vergangenheit außerdem über die Pro-SNH-Bewegung profiliert. Das Grünen-Duo Anja Fürstenberger und Anja Wirtherle bezieht seit Jahren in Natur- und Mobilitätsfragen Stellung, Wirtherle unter anderem im Vorstand des Nabu und in der Kreistagsfraktion der Grünen; Fürstenberger als Kennerin alternativer Mobilitäts- und Verkehrskonzepte sowie im Tier- und Umweltschutz. Ebenfalls im Themenkreis der alternativen Energien hervorgetan hat sich Konrad Weiß, Unternehmer aus Waldangelloch und künftiger CDU-Stadtrat. Klaus Gaude, Buchhändler und engagiert im Wirtschaftsforum sowie im Vorstand der Freunde Sinsheimer Geschichte, zieht für die Freien Wähler ins Gremium.

Ebenfalls neu dabei sind Florian Hummel und Uwe Geiser von der CDU. Von den Freien Wählern gehören nun auch die Ortsvorsteher Alexander Speer und Martin Gund offiziell zum Stadtparlament, darüber hinaus auch Josef Breunig. Bei den Grünen sitzen künftig auch Christine Merz, Betina Volz und Karl-Heinz Schneckenberger im Gemeinderat. Bei der SPD ist Klaudia Nagelpusch neu dabei, bei Aktiv für Sinsheim Thomas Edinger und Dr. Samet Sözeri.

Jung und Alt: "Die Jugend hat die Wahl bestimmt - und auch deren Eltern." So lautet die Einschätzung von Ehrengemeinderat Richard Spranz am Wahlabend. Grüne und Mobilitätsthemen, sagte der CDU-Mann - seit 2014 kein Stadtrat mehr - hätten durch die "Future Fridays" und lokale wie landesweite Internet-Kampagnen "zur passenden Zeit" Gehör und Niederschlag auf dem Wahlzettel gefunden. Die Zahl der Erstwähler stand am gestrigen Dienstag noch nicht fest. Ein Indiz für den Jugendtrend sah Marco Fulgner aber darin, dass die jüngste Kandidatin - die 19-jährige Jule Kralik aus Hilsbach - für die Aktiven in den Ortschaftsrat einziehen kann. Aber auch ein Großteil der Routiniers, etwa alle bisherigen Fraktionssprecher, werden im künftigen Gemeinderat weiterhin vertreten sein.

Faktor NPD: Einen Kandidaten der äußersten Rechten im Stadtparlament gab es zuletzt in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren. Eine AfD-Gemeinderatsliste kam in Sinsheim nicht zustande. Dennoch wählten 3,1 Prozent national - allerdings nicht Jan Jaeschke, der seit geraumer Zeit kreisweit bei Wahlen antritt. Der Gemeinderatssitz ging an Marco Kister, Arbeiter aus Sinsheim, kommunalpolitisch ein unbeschriebenes Blatt.

Die Tücken der unechten Teilortswahl zeigen sich an zahlreichen Ergebnissen: So zieht beispielsweise der parteilose Kandidat, Sportler und frühere Kripo-Ermittler Rolf Freymüller auf der Liste der FDP mit rund 700 Stimmen ins Gremium ein. Der Sinsheimer Gastronom und Geschäftsmann Mihail Kösker - seit Jahren kandidiert er bei der CDU fürs Stadtparlament - schaffte es auch in diesem Anlauf nicht, trotz seiner über 3000 Stimmen. Sinsheimer sind Gewohnheitstiere, die Ortsteile selbstbewusst - im Jahr 2014 hatten sie bei einem Bürgerentscheid für die Beibehaltung der unechten Teilortswahl gestimmt. Anhänger des Systems, das laut Wahlleiter Marco Fulgner anfällig für ungültige Stimmen ist, halten entgegen, diese Wahl-Art begünstige die Wahl von Ortschaftsgremien und stärke daher die Stadtteile. Dennoch: Je nach Bezirk führte der Modus zu einem Anteil ungültiger Stimmen von bis zu 49 Prozent.

Die leidige EDV: In anderer Hinsicht anfällig zeigte sich die von der Stadtverwaltung eingesetzte Auszählungs-EDV: Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses fand mit mehrstündiger Verspätung statt: Auf RNZ-Nachfrage trat der Fehler beim Nachtrag einer Wählerstimme im Bezirk "Dühren II" auf. Beim Nachtrag wurden 200 Stimmen gelöscht und mussten erneut von Hand eingegeben werden. Zwischenzeitlich, verriet Marco Fulgner, habe man sogar mit der Hotline des Anbieters des Erfassungsprogramms Kontakt aufgenommen. Nun sei "alles ordnungsgemäß und rechtlich sauber" erfasst.

Ortschaftsräte: Insgesamt eher unspektakulär verlaufen sind die Ortschaftsratswahlen, deren Ergebnisse gestern Morgen feststanden. Ein Großteil der bisherigen Ortsvorsteher dürfte, allein anhand der Stimmenzahl betrachtet, wohl im Amt bleiben; deren Vorschläge durch den Ortschaftsrat und deren Wahl durch den Gemeinderat erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.