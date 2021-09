Von Christiane Barth

Sinsheim. Ob der süße, schwarz-weiße Border-Collie-Welpe auch ein sogenanntes Corona-Tier wird? Während des Lockdowns gekauft, um die Einsamkeit zu vertreiben, ist er inzwischen größer geworden, und Herrchen oder Frauchen sind vom Home-Office zurückgekehrt in die Firma. Und was ist mit dem Hund? Unüberlegt wurden seit Beginn der Pandemie viele dieser niedlichen Welpen gekauft. Und in vielen Tierheimen Deutschlands macht sich die Corona-Krise unterdessen in voll belegten Zwingern und Käfigen bemerkbar. In Sinsheim jedoch ist die Lage noch relativ ruhig. "Wir werden gerade noch verschont", sagt die Tierheim-Leiterin Gabriele Strobel-Maus.

Doch auch in Sinsheim zeigt sich der Trend zu den tierischen Begleitern: "Wir bekommen ständig mit, dass die Leute verrückt nach Welpen sind", sagt Strobel-Maus, die auch von einem enormen Preisanstieg berichtet. So müssten für einen Welpen heute nicht selten 2000 bis 3000 Euro hingelegt werden – je nach Rasse oder Mischung. Auffallend seien auch die zahlreichen, teils verzweifelten Anfragen von Hundebesitzern, die sich das neue Familienmitglied während einem Lockdown zugelegt und jetzt plötzlich massive Probleme mit ihm bekommen hätten. Diese Hilferufe kämen nicht nur aus dem Einzugsgebiet des Sinsheimer Tierheims, sondern auch von weit darüber hinaus.

Unerfahrenheit, schlechte Beratung und möglicherweise verantwortungslose Händler oder Züchter sind wohl einige der Gründe für die Probleme. "Wir bekommen verzweifelte Anfragen von Leuten, die sich letztes Jahr eine Rasse gekauft haben, den man niemals als Familienhund halten dürfte", berichtet Strobel-Maus. So wie der Fall von einem Dogo Argentino, einer argentinischen Dogge mit starkem Jagdinstinkt, die als klassischer Einzelhund gilt, nun aber inmitten einer Familie viele Probleme mache. Auch von einem Hund der Rasse Old Englisch Bulldog, einem wahren Kraftpaket mit eigenem Kopf, weiß die Tierheimleiterin: "Wenn sich Leute mit Kindern einen solchen Hund kaufen, ist das verantwortungslos." Doch Problemhunde aus der Region Pforzheim oder darüber hinaus könne die Sinsheimer Einrichtung nicht aufnehmen, gibt sie zu bedenken: "Wir haben nur 15 Zwinger und ein großes Einzugsgebiet. Wir müssen uns den Platz freihalten für Tiere aus der näheren Umgebung." Gleichzeitig wollen sie und ihre Mitarbeiter die Vermittlung von Hunden mit Feingefühl steuern, vor allem im vergangenen Jahr, als sehr viele Anfragen eingingen: "Wir waren extrem vorsichtig und haben zehn Mal nachgefragt. Wenn uns etwas komisch vorkam – beispielsweise, wenn die Leute gerade kurzfristig im Home-Office waren – haben wir genau nachgehakt." Im Zweifelsfall habe man die Vermittlung dann lieber abgelehnt. "Dann hört man sich zwar böse Kritik an, aber das war uns lieber, als zu riskieren, dass eben solche Problemfälle entstehen."

Unterdessen habe sich die Pandemie auch auf den Zustand vieler Katzen ausgewirkt. Zahlreiche kranke Stubentiger sind im Tierheim gelandet, meist, weil die Besitzer die hohen Tierarztkosten gescheut haben. Dabei hätte den Tieren geholfen werden können, wenn deren Halter früher auf die Krankheitssymptome ihrer Schützlinge reagiert hätten. Ein ausgesetztes Tier etwa mit einem offenen Tumor oder eine Katze mit einem entzündeten Ohr, das schließlich entfernt werden musste: Der Leidensweg hätte beiden erspart werden können, wäre ein Tiermediziner eingeschaltet worden, bedauert Strobel-Maus.

Eine weitere Auffälligkeit der Pandemie sei, dass es vermehrt zu beschlagnahmten Listenhunden gekommen sei – oft bedingt dadurch, dass deren Halter vom Nachbarn angezeigt worden sei, weil der "Aggressionshund" von nebenan nicht angemeldet war. Auch diese Rassen – vornehmlich Pitbulls, Bullterrier und American Staffordshire-Terrier – landen dann im Tierheim.