Andreas Banse stellt im Café Sam die Stühle runter. Als zwangloser Treffpunkt, ausdrücklich nicht nur für Geflüchtete, will er das Café verstanden wissen. Foto: Christiane Barth

Sinsheim. (cba) "Wir sind so ein Zwitterding", sagt Andreas Banse und lässt einen Cappuccino raus. Das "Sam International" am Burgplatz ist kein professionelles Café, dafür gibt es hier von Ehrenamtlichen selbst gemachten Kuchen. 70 Prozent der Gäste sind Flüchtlinge. Doch auch Besucher der sogenannten Aufnahmegesellschaft genießen hier die Atmosphäre und den Luxus, dass sie immer jemanden finden, der Zeit für sie und ein offenes Ohr hat. Doch das vergangene Jahr mit dem ständigen Auf und Ab, dem Auf und Zu und den sich ständig ändernden Corona-Regeln war auch für die Mitarbeiter des Sam-Cafés schwierig. 2022 soll besser werden, hoffen sie. "Wir wollen dieses Jahr verstärkt Events machen", blickt Banse optimistisch in die Zukunft der Begegnungsstätte, die sich als Sinsheims verlängertes Wohnzimmer versteht.

Zusammen mit Marcel Fink steht er dem Verein "Sinsheimer Arbeitsgemeinschaft Migration" vor. Die beiden sind Angestellte des Cafés, das sich über Spenden und Fördergelder finanziert. Zusammen mit einem weiteren Angestellten, Thomas Ganz, betreiben sie das Café, das 2009 eröffnet wurde – erst in der Hauptstraße, seit 2017 auf dem Burgplatz. "Er ist die gute Seele, damit sich die Leute bei uns wohlfühlen", erklärt Banse, der als gelernter Automechaniker über Umwege zu seinem jetzigen Beruf, den er als Berufung begreift, kam. Als Mechaniker ging er nach Afrika, um dort Entwicklungshilfe zu leisten, erlitt dort jedoch einen schweren Unfall und wurde berufsunfähig. Schließlich wollte er zur Kirche und studierte Theologie. Seine Absicht war: "diakonische Arbeit machen". Eigentlich. Als er dann 2004 zum Asylbewerberheim in der Fohlenweide kam, um mit den dortigen Bewohnern zu reden, wusste er: "Das ist es. Dann bin ich komplett anders abgebogen."

Der Verein wurde ein Jahr später, 2005, gegründet. "Denn wir haben gemerkt, dass die Bewohner von der Fohlenweide überhaupt keine Kontakte in die Stadt rein hatten." So wurde damals die Idee geboren, einen Ort zu schaffen, an dem jederzeit jemand anzutreffen ist, der Unterstützung anbieten kann. "Zu uns kommen keine Chaoten. Zu uns kommen nur Leute, die sich auch wirklich integrieren und weiterkommen wollen, die motiviert sind. Diejenigen, die das nicht wollen, haben auch auf uns keine Lust."

Erfreulich sei, dass mittlerweile auch die Frauen kämen. Denn in den Kulturen der Syrer, Afghanen, Kurden und Araber seien Treffen in Cafés oft den Männern vorbehalten. Montag heißt aber im Café Sam auch Frauentag. Waren diese anfangs zögerlich, werde das Angebot inzwischen gut angenommen, berichtet Banse. Männer reagierten darauf aber oft befremdlich: "Das ist aber ein komisches Gefühl", sei dann eine von vielen Reaktionen. Wie Banse darauf reagiert: "Siehst du, dieses Gefühl, dass sie hier nicht hingehören, haben die Frauen immer gehabt." Dies sei ein Thema, an dem nach wie vor gearbeitet werde. Des weiteren wolle man aufräumen mit dem Irrglauben, das Café Sam sei allein ein Ort für die Geflüchteten. "Das wollen wir gar nicht sein", unterstreicht Banse: "Wir haben tollen Kaffee, immer selbst gebackenen Kuchen und eine gute Atmosphäre." Bedauerlich sei, dass man einige der Ehrenamtlichen durch die Pandemie verloren habe. Nun werden dringend wieder Leute gesucht, die bereit sind, mitzuhelfen.

In seine Arbeit bringt sich Banse mit viel Herzblut ein. Auch jetzt, unter erschwerten Bedingungen: "Die Probleme der Leute sind ja nicht weg, nur weil Pandemie ist, das Leben geht ja weiter." Trotzdem wurde es schwierig, soziale Arbeit zu machen. Zur echten Alternative wurden die Einzeltermine, davon hatte Banse reichlich. Denn einige Monate war das Café geschlossen. Wann genau, wie oft und wie lange das war, muss er sehr genau überlegen, denn was ihm bei der zeitlichen Orientierung abhandengekommen ist, sind die üblichen Bräuche und die Feste im Jahresrhythmus, die bei der Einordnung als Konstante hilfreich waren – früher. "Das ist jetzt alles weg, und man kommt mit den Jahreszahlen schnell durcheinander", ist die Erfahrung des 45-Jährigen.

Auch eine gewisse Müdigkeit, sich den sich ständig ändernden Corona-Regeln anzupassen, habe er festgestellt. Was fehlt, sei auch die unkomplizierte Möglichkeit, das Café bei Events wie dem Kneipenhopping kennenzulernen. Denn solche Veranstaltungen böten unverbindlich Anknüpfungspunkte und die Gelegenheit, ganz entspannt Raum miteinander zu teilen. "Denn wir wollen auch diejenigen ansprechen, die mit Geflüchteten wenig zu tun haben und sagen: Das ist gar nicht mein Thema." Dies, betont Banse, sei indes völlig in Ordnung: "Es muss sich ja nicht jeder in unserer Gesellschaft um Geflüchtete kümmern. Aber wir wollen, dass sich alle hier wohlfühlen."