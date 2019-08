Von Sabina Stoppel

Sinsheim. Wenn es um Häkeln geht, denken viele an ältere Damen und kitschige Platzdeckchen. Doch wer Christine Wirth kennt, der weiß, dass weder das eine, noch das andere bei ihr zutreffen. Sie ist eines der Gesichter, das viele Sinsheimer kennen - "Bastel-Wirth" ist vielen noch ein Begriff. Den Laden in der Grabengasse gibt es schon einige Jahre nicht mehr, aber er prägte Christines jetziges Hobby: das Häkeln besonderer Püppchen.

"Vorbelastet bin ich durch die Kreativangebote, die wir früher im Laden hatten. Ehrlich gesagt war aber Häkeln nie eine Leidenschaft von mir", sagt Wirth. Dann entdeckte sie durch Häkelanleitungen in "Amigurumi"-Heften das Handwerk für sich. "Zuerst habe ich Tierchen für mich selbst gehäkelt. So habe ich mir das Handwerkliche wieder angelernt."

2015 stieß sie auf die Serie "Turn - Washington’s Spies" über den Unabhängigkeitskrieg in Amerika. "Die Kostüme sind toll. Und eine Figur fand ich besonders nett, auch, weil mir der Schauspieler so gut gefallen hat." Sie häkelte sich den Serien-Charakter für sich selbst, "als eine Art Maskottchen" und teilte Bilder davon in sozialen Medien.

Die Idee ging viral: Viele fragten, wo es diese Püppchen zu kaufen gäbe, und so bot Wirth den Fans an, für sie zu häkeln. Eine Kundin, die mittlerweile Stammkundin und gerade im Besitz von 15 solcher Püppchen ist, wohnt in Washington, in der Nähe der Drehorte der Serie "Turn". Sie nahm ihr erstes Püppchen mit zum Dreh und prompt wollten alle Schauspieler Fotos mit dem ungewöhnlichen Besucher. "Ich war platt. Das war unglaublich, als einer der Schauspieler, Seth Numrich, ein Foto von sich mit meinem Püppchen auf Twitter gepostet hat", schwärmt Wirth.

Wenn sie in Deutschland von ihren Püppchen und deren Erfolg erzählt, finden das viele eher merkwürdig. Doch trotz aller Skepsis hat sie auch hierzulande Kunden. "In Deutschland wollen die Menschen dann eher ihre Kinder oder Enkelkinder als Häkelpuppen. Seltener kommen da Anfragen nach Film- und Fernsehcharakteren."

Im englischsprachigen Raum sind alle ganz verrückt nach den kleinen Kunstwerken. Die meisten Kunden leben in Washington und in Wales, Großbritannien. Aus Kunden wurden sogar Freunde. So hat ihr Hobby große Kreise gezogen. Auch das Foto von Seth Numrich hat ihren Bekanntheitsgrad erhöht und sie bekommt seitdem mehr Anfragen, betreibt nun einen Online-Shop.

Christine Wirths besondere Häkelpüppchen von Filmcharakteren sind beliebt bis in die USA. Foto: Sabina Stoppel

Wichtig ist, dass Kunden ihr Fotos der Charaktere schicken: Ein Porträt für die Details und eine Ganzkörperaufnahme. Die Püppchen haben kein Gesicht, nur Augen - Wirths Markenzeichen. Alles andere kommt durch körperliche Merkmale und Kleidung. "Natürlich mache ich auf Wunsch auch Nase und Mund, aber das wird selten angefragt."

Mehr als 200 Püppchen hat sie in vier Jahren gehäkelt und verschickt. Beliebt sind Charaktere aus "Harry Potter", "Sherlock" und natürlich "Turn", wo Wirth fest in die Fangemeinde integriert ist. "Viele Amerikaner sind sehr geschichtsbegeistert. Da kommt es schon mal vor, dass ich auch historische Persönlichkeiten häkeln muss." Erst vor Kurzem hat sie Admiral Nelson gehäkelt. "Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass er nur einen Arm hatte."

Die Püppchen sind nicht nur Dekoartikel oder Spielzeug. Sie sind für manche eine Art Therapie.

"Meine Stammkundin in Washington leidet unter Depressionen. Die Püppchen geben ihr Lebensfreude zurück und helfen ihr, ihre Krankheit zu bekämpfen. Sie geht mit ihnen spazieren und setzt sie für Fotos in Szene. Die Leute sprechen sie an. Sie kann interessante Gespräche führen und Menschen kennenlernen. Das ist toll. Bei vielen Kunden fördern sie die Kreativität. Die Menschen denken sich Geschichten zu ihren Püppchen aus, die sie mir dann schicken. So bin ich immer auf dem Laufenden, was meine Püppchen gerade so erleben."

Einige haben sogar einen Twitter-Account. Im Schnitt dauert es eine Woche, bis ein Püppchen fertiggestellt ist, angepasst an die Wünsche der Kunden. Manchmal werden Spitzen, bestimmte Knöpfe oder Federn benötigt. Die Wolle kauft Wirth in Geschäften vor Ort, denn die muss farblich abgestimmt sein. Ihr aufwendigstes Püppchen kam direkt vom Hof des "Sonnenkönigs", Ludwig XIV.

Wirth hat sich schon überlegt, einen Handarbeitskreis anzuleiten, weil sie so viele Anfragen habe. Leider gibt es aber zu ihren Püppchen keine Universalanleitung, Anpassungen nimmt sie während dem Fertigungsprozess vor. "Männerpüppchen finde ich am einfachsten. Der Körperbau ist nicht so kompliziert wie bei einer Frau und die Kleider meistens einfacher", erklärt Wirth und lacht.

Sie nimmt aber nicht jede Anfrage an: "Manchmal sind auch merkwürdige Kundenwünsche dabei." Sie bekomme oft Anfragen von "Reenactors", Personen, die historische Ereignisse nachstellen. Diese wollten dann die Figur, die sie verkörpern, in Puppenform. "Alles noch normal."

Ein Kunde allerdings habe dann zusätzlich eine Nackt-Version von sich gewünscht und prompt Fotos schicken wollen. "Ich habe die Anfrage höflich abgelehnt." Die Häkelkünstlerin ist gespannt, welche Abenteuer ihre Püppchen noch erleben werden.

