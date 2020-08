Am Friedhof dringt Wasser in die Kapelle. Foto: Gabriele Schneider

Sinsheim-Reihen. (gab) In einem Stadtteil wie Reihen ist immer etwas los. Gerade tagte der Ortschaftsrat in der Verwaltungsstelle, um über Aktuelles zu beraten und zu informieren. Ortsvorsteher Willibald Hönig berichtete, in der Friedhofshalle sei ihm oberhalb des Metallkreuzes eine sehr dunkle Platte aufgefallen. Der genaue Grund konnte bisher noch nicht ergründet werden. "Vielleicht ist Feuchtigkeit eingedrungen", mutmaßte er.

Nach den Sommerferien werde die Stadtverwaltung der Sache auf den Grund gehen, die beeinträchtigte Stelle dann reinigen oder reparieren. Der Glockenturm neben der Friedhofshalle besteht aus zwei Holzpfeilern. Der Motor und die Zahnräder waren kaputt und wurden inzwischen für 4000 Euro repariert. Weil der Turm etwa sieben Meter hoch ist, wurde hierzu ein Gerüst aufgebaut. "Wir fanden, wenn das jetzt schon da steht, streichen wir auch gleich", erinnert sich Hönig. Gesagt, getan. Doch bei der Arbeit wurde festgestellt, dass einer der Holzquerbalken morsch und der Schwengel der Glocke kaputt ist. Die Ersatzteile seien bestellt, die Kosten für Material und Arbeit kämen auf weitere 2000 Euro, sagte der Ortsvorsteher.

Weil der bisherige Hallenwart der Lindenbaumhalle nach acht Jahren zum Jahresende altersbedingt aufhört, beginnt Anfang 2021 sein Nachfolger. Für die Monate bis dahin wird für nach den Sommerferien eine "450-Euro-Stelle" ausgeschrieben. "Der Stelleninhaber wird möglicherweise auch für andere Orte zuständig sein", vermutet Hönig. Er forderte an der Teilzeitstelle Interessierte ausdrücklich auf, sich zu bewerben.

Nachdem die Reihener sich vor einigen Jahren erfolgreich gegen die Aufstellung eines Mobilfunkmasten wehrten, weil dieser in einem Landschaftsschutzgebiet stehen sollte, wurde nun ein neuer Standort angeboten. Diesem stimmten die Ortschaftsräte von Reihen nun einstimmig zu. Der Mast wird auf Reihener Gemarkung zwischen dem Bahnübergang Steinsfurt und nach dem Parkplatz Richtung Kirchardt auf der anderen Seite abseits der Straße gebaut. Der 50 Meter hohe Mobilfunkmast werde nicht in einem Landschaftsschutzgebiet gen Himmel ragen, sein Standort nahe der Autobahn keine Beeinträchtigung oder Gefahr darstellen.

Ortsvorsteher Hönig wies darauf hin, dass die Wasserentnahmestellen in verschiedenen Sinsheimer Stadtteilen von allen Einwohnern der gesamten Stadt genutzt werden dürfen. Es sei indes weder gut, noch richtig oder zulässig, wenn Leute "tausende von Litern" holten. "Wasser ist ein kostbares Gut. Einige Menschen verfügen nicht mal über sauberes Trinkwasser", veranschaulichte er. Es sei in Ordnung, wenn man etwa aus der Elsenz oder anderen Bächen etwas Wasser entnähme, allerdings nur mit dem Eimer, die Verwendung von Pumpen sei verboten.

Der Seligbrunnen wird in vielen Radführern genannt. Ortschaftsrat Henrik Karrer bemängelte den "schlechten Zustand" des Brunnens. Die Pflanzen dort müssten dringend geschnitten werden, das Brunneninnere dringend gereinigt. "Das werden wir erledigen", versprach Ortsvorsteher Hönig, der selbst regelmäßig am Brunnen vorbeikommt und "immer wieder nach dem Rechten" schaue. "Inzwischen läuft dort jetzt zumindest wieder ein bisschen Wasser", freute er sich.