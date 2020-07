Von Tim Kegel

Sinsheim. Es roch nach Kläranlage und faulen Eiern: Ein merkwürdiger Gestank in der Innenstadt von Sinsheim hat am Mittwoch für einen Feuerwehreinsatz rund um das neu eröffnete Restaurant "Zu den drei Königen" gesorgt. Eine erhöhte Konzentration des Faulgases Schwefelwasserstoff wurde festgestellt. Zwischenzeitlich wurde laut darüber nachgedacht, ob an dem Zwischenfall vielleicht noch etwas anderes "faul" ist.

Lokalisiert wurde der Gasgeruch im Biergarten des erst vor wenigen Tagen eröffneten griechischen Restaurants. Als die Feuerwehr dort kurz vor 12 Uhr mit großem Aufgebot anrückte, wurde eine Gaskonzentration von 26 "parts per million" (ppm) festgestellt. Laut Aussagen eines Gas-Experten der Feuerwehr Sinsheim liegt der Arbeitsplatzgrenzwert bei Schwefelwasserstoff in Räumen bei fünf ppm; im Außenbereich müsse man sich bei Werten um die 100 ppm "ernsthaft Gedanken machen", sagt Stadtkommandant Michael Hess.

Die machte man sich am Mittwoch auch so: Atemschutzgeräte-Träger begaben sich auf Ursachensuche. Der Bereich wurde weiträumig mit Flatterband gesperrt. Schwefelwasserstoff, dar sich unter anderem bei Verwesungsprozessen bildet, kann zu schweren Vergiftungserscheinungen führen, in hohen Konzentrationen sogar tödlich wirken. Am Ende des etwa anderthalbstündigen Einsatzes sprach Hess von "keiner bedenklichen Konzentration". Auch Brand- oder Explosionsgefahr habe, entgegen ersten Vermutungen, nicht bestanden.

Bestätigt wurde der Schwefelwasserstoff am Mittwoch zunächst von Technikern des Gasversorgers MVV. Diese kamen vor Ort, nachdem die Pächter des Restaurants in den zurückliegenden Tagen mehrfach einen subtilen Fehlgeruch wahrgenommen hatten und man von Gas ausgehen musste. Als ein Prüfgerät anschlug, wurde – gemäß der üblichen Maßnahmenkette – Alarm ausgelöst und die Feuerwehr hinzugezogen, deren Messung schließlich den Anfangsverdacht bestätigte. Anhand von Gebäudeplänen wurde versucht, den Ursprungsort des Gestanks zu lokalisieren; neben dem städtischen Baudezernenten Tobias Schutz war auch Claudia Gerstner, Projektleiterin der umfassenden Sanierung des städtischen Drei-Könige-Areals, vor Ort.

Ein Plastiksack im Fettabscheider. Foto: Tim Kegel

Als Ausgangspunkt des Gestanks wurde schließlich ein Fettabscheider ausgemacht, der im Zuge der Sanierungsarbeiten wartungsfreundlich in einem im Freien liegenden Zugang zum Biergarten des Lokals frisch installiert worden war. In der Konstruktion, die äußerlich einem Kanalschacht ähnelt, wurde – zur Verwunderung der Fachleute vor Ort – ein Plastiksack gefunden, wie man ihn auf Baustellen benutzt. Die Hülle wurde schwimmend in dem Zu- und Ablaufsystem entdeckt, welches Fette und Öle der Küche vom Abwasser trennen soll. Hierdurch habe sich, wie Hess sagt, eine Gasblase gebildet.

Einen Reim aufs Vorgefundene machen konnten sich die Experten bis zuletzt nicht: Erst vor wenigen Tagen sei der Fettabscheider im Zuge der Bauabnahme überprüft worden, weiß Schutz. Ein Fremdkörper über dem Rohrsystem wäre spätestens hierbei "entdeckt und entfernt worden". Dass der Plastiksack von Arbeitern vergessen wurde, sei aus diesem Grund genauso unmöglich, glaubt er, wie dass Wind eine Rolle gespielt haben könnte: Die Konstruktion ist unter massiven, 40 Kilo schweren, vollständig geschlossenen Stahldeckeln verborgen. Wer sie öffnen will, benötigt hierzu einen Muttern-Drehschlüssel und ein spezielles Stemm-Eisen.

Auch über einen Sabotage-Akt wurde zwischenzeitlich offen nachgedacht. Dessen Urheber müsste sich allerdings mit der gastronomischen Praxis gut auskennen, mit Abwassertechnik, mit den Gegebenheiten auf Baustellen – oder all diesen Dingen. Vandalismus oder ein Halbstarken-Streich schieden daher aus, sagt Schutz auf Nachfrage. Er könne sich allerdings "niemanden vorstellen", der als Saboteur infrage kommt. Eine solche Tat müsste in dem einsehbaren Bereich – das Obergeschoss der Gaststätte ist bewohnt – auch aufgrund der unvermeidlichen Lautstärke "aufgefallen sein".

Auf eine einfache Erklärung hofft Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Er glaubt, dass – wer auch immer den Einsatz ausgelöst hat – "es wahrscheinlich sogar sehr gut gemeint hat". Albrecht hält es für möglich, dass Sand und Steinreste bei den kürzlich beendeten Bauarbeiten zu Dichtigkeitsproblemen an den Abdeckungen geführt hatten. Um diese vorläufig zu beheben, sei vielleicht ein herumliegender Sack als Dichtung zweckentfremdet worden. Albrecht glaubt, dass es "zu 99,9 Prozent" kein Sabotageakt war".