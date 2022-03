Von Tim Kegel

Sinsheim. Großprojekt im Großprojekt – nur wann? Und wenn ja – wie? Eine Unterführung soll im Zuge des dreistreifigen Ausbaus der Bundesstraße B292 auf Höhe der Kreismülldeponie die Verkehrsströme leiten. Das komplexe Bauwerk soll die Abbiege-Situation von der kleinen Kreisstraße auf der Waibstadter Höhe in Richtung Sinsheim und Waibstadt entschärfen. Zurzeit laufen Bodenuntersuchungen und es kommen Bürgerfragen auf. Denn: Seit 30 Jahren ist der Ausbau der B292 zwischen der Waibstadter Höhe bei Sinsheim und Helmstadt beschlossene Sache. Doch die Behörden mauern zur konkreten Planung.

Eine Ramme treibt zurzeit Bohrkerne in einen asphaltierten Feldweg, der von der Sinsheimer Gartenstadt entlang der Bundesstraße hinauf zur Deponie führt. Die Arbeiter des Regierungspräsidiums Karlsruhe im orangen Bus werden von Hunderten, vielleicht auch Tausenden, wahrgenommen. Hier rollt viel vorbei: Zwar sind keine aktuellen Zahlen für den Abschnitt verfügbar; Anhaltspunkt fürs Verkehrsaufkommen in dem Gebiet aus Sinsheimer Perspektive sind die rund 20.000 Fahrzeuge, die laut Ministerium im Jahr 2019 auf Höhe der Deponie gezählt wurden; knapp 14.000 waren es auf der stadteinwärts gelegenen Waidbachtalbrücke.

Ob das Terrain für eine Unterführung geeignet ist, wird zurzeit allerdings ganz konkret mit Bohrungen untersucht. Foto: Tim Kegel

Viel Verkehr – und viel öffentliches Geld, das für den Ausbau aufgewendet werden soll: Von rund 75 Millionen Euro war bei mehreren Bürger-Informationsveranstaltungen in den Jahren 2015 und 2018 die Rede; zuletzt sprach das Regierungspräsidium von 70,7 Millionen an Bundesmitteln, es würden rund sechs Kilometer der Strecke dreistreifig und insgesamt 8,9 Kilometer ausgebaut; die Rede ist auch von "circa 13" neuen Brücken, darunter Wildschutzbrücken, sowie Lärmschutzanlagen auf rund 4,5 Kilometern Länge. Zwar ist von einer Unterführung, über die man jetzt offenbar bei Sinsheim nachdenkt, in den öffentlich verfügbaren Projektunterlagen nichts Konkretes zu lesen. Dass es die Planung jedoch gibt, bestätigt sich über Umwege.

In einem Schriftwechsel, der der Redaktion vorliegt, nennt das Landesverkehrsministerium in Stuttgart den "kreuzungsfreien Ausbau" der Einmündung von der Kreisstraße 4281 auf die B292 als Bestandteil "des dreistreifigen Gesamtausbaukonzeptes" der Bundesstraße zwischen Sinsheim und Mosbach. Das Ministerium nimmt Bezug auf einen Planfeststellungsbeschluss, der seit Juli 2017 besteht. Der Knotenpunkt werde im aktuellen Zustand "den verkehrlichen Anforderungen an eine Kreuzung im Zuge einer dreistreifig ausgebauten Bundesstraße nicht mehr gerecht", heißt es in einer Antwort der Behörde an einen Sinsheimer Bürger. Aus dem Schreiben geht hervor, wie ein geplantes Bauwerk verlaufen könnte, und dass die K4281 "mittels einer Unterführung unter der B292 hindurchgeführt werden" soll. Dies ermögliche einen kreuzungsfreien Abbiegeverkehr "auch in den Fahrbeziehungen Sinsheim-Daisbach sowie Daisbach-Waibstadt".

Wegen der "spitzwinkligen Einmündung" gebe es schwierige Sichtverhältnisse beim Rechtsabbiegen auf die B292 nach Sinsheim, verschlechtert durch deren Kuppenlage; es fehlten in dieser Fahrtrichtung Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen bei hohen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen Abbiege- und durchgehendem Verkehr. Zudem würden Beschleunigungsvorgänge beim Abbiegen erschwert, "insbesondere für aus dem Stand anfahrende Lkw". Das größte Sicherheitsrisiko sieht man im Ministerium für Linksabbieger von Daisbach kommend in Richtung Waibstadt, weil hier sowohl die Kuppenlage, als auch die ungünstige Sicht und viel schnell anrollender Verkehr aus beiden Richtungen beachtet werden müsse.

Was eine Unterführung in dem Bereich kostet, ist unklar; ebenso, ob diese in den berechneten mehr als 70 Millionen Euro Projektkosten schon eingepreist ist. Der Fragesteller wollte vom Ministerium wissen, ob die fürs Bauvorhaben "aufzuwendenden Beträge nicht an anderer Stelle weitaus sinnvoller verwendet" werden könnten. Und er befürchtet "eine sinnlose Ausgabe", da die abzweigende Landstraße "recht wenig Verkehr" führe.

"Bei den erforderlichen Einfahrvorgängen in die Straße gibt es überhaupt kein Problem", ist der Pensionär überzeugt, eine Abbiegespur sei vorhanden; "fast immer" sei nur ein kurzes Abwarten auf den Gegenverkehr erforderlich. Für zielführender hält der Sinsheimer "den Ausbau der Krebsbachtalbahn" und erhält vom Ministerium die Antwort, dass die Landesregierung in die Bemühungen der Gemeinden zur Erweiterung der Nebenstrecke "eingebunden" sei und "ihre Unterstützung signalisiert" habe.

Nur unkonkret blieb man zuletzt auch beim Regierungspräsidium bezüglich einer Unterführung auf der Waibstadter Höhe: Ins Leere liefen Nachfragen zum beabsichtigten Baubeginn und Zeithorizont der Maßnahme, zu etwaigen Vollsperrungen und Umleitungen sowie deren Verlauf und Dauer oder wie viel öffentliches Geld die Maßnahme kosten wird. Man könne "aktuell keine näheren Informationen bieten", hieß es nur kurz im Karlsruher Amt.

Immerhin sei das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen. Es liefen "Grunderwerbsverhandlungen an zwei Grundstücken", die Voraussetzung für den weiteren Verlauf des Vorhabens seien. "Alle weiteren Schritte" seien hiervon abhängig. Die Website des Regierungspräsidiums terminierte den möglichen Baubeginn bis zuletzt "ins Jahr 2021".