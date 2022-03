Kraichgau/Sinsheim. (jou) Weil er eine 97-Jährige in einem Altenpflegeheim in der Region sexuell missbraucht haben soll, stand nun ein 31-Jähriger vor dem Sinsheimer Amtsgericht.

Die Tat ereignete sich im August vergangenen Jahres. Der Angeklagte, ein ausgebildeter Altenpfleger, der schon viele Jahre in der Einrichtung gearbeitet hatte, hatte an besagtem Tag Nachtschicht. Als er die 97-Jährige, die hochgradig dement ist, zum wiederholten Male ins Bett brachte, hat er sich gegen Mitternacht auf ihr Bett gesetzt, seine Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil entblößt, an dem das Opfer gerieben hat. Bevor es zum Samenerguss kommen konnte, wurde der Mann von zwei seiner Kolleginnen erwischt.

Dass die Tat überhaupt aufgeklärt und dem Mann sexueller Missbrauch nachgewiesen werden konnte, liegt an dessen ausführlichem Geständnis bei der Polizei. Denn die beiden Frauen haben lediglich gesehen, wie er nackt auf dem Bett saß.

Bei dem Gerichtstermin sagte der Mann aus, dass die alte Dame ihn zuvor auch schon oft am Rücken gestreichelt habe, ihre Hand dann immer weiter Richtung Gesäß gewandert sei und dann in den Schritt – wenn man dem nicht Einhalt geboten habe. Dabei habe sie immer wieder betont, dass sie schon "so lange keinen Mann" mehr gehabt habe. Er habe das immer abgewehrt, doch: "In der Nacht kam mir der Gedanke, was passiert, wenn ich da mitmache", erzählt der Angeklagte und betont aber auch, dass er die Dame nicht attraktiv gefunden habe. Sein Motiv erklärt er mit "Notgeilheit". Er sei zu der Zeit sehr alleine gewesen und habe wegen der Pandemie acht Monate keine Freunde gesehen und habe wenig sexuelle Kontakte. "Ich war sehr schwach an diesem Abend." Ihm sei bewusst gewesen, dass die alte Dame ohne ihre Demenz sicher nicht so reagiert hätte. Allerdings habe er die Tat nicht geplant. "Das war eine spontane Entscheidung."Auf die Frage der Richterin, ob er das noch einmal machen würde, sagt er ohne Zögern: "Niemals. Ich schäme mich wirklich sehr und wünschte, ich hätte es nicht getan."

Dass die Tat überhaupt aufgeflogen ist, lag daran, dass seine Kollegin, die Altenpflegehelferin ist, ihn suchte, da sie einen Anruf erhalten hatte und ihm dies mitteilen sollte. Mehrmals habe sie versucht, den Angeklagten in dieser Nacht anzurufen, doch er sei nicht ans Telefon gegangen. Also habe sie ihn erst alleine gesucht und später dann mit einer weiteren Kollegin. Irgendwann hätten sie Stimmen aus einem Zimmer gehört. Daraufhin habe sie geklopft und sei gleich eingetreten, erzählt die Zeugin. Sie habe den Angeklagten mit gespreizten Beinen und heruntergelassener Hose am Ende des Bettes sitzen sehen und die alte Dame am Kopfende. Ob diese den Angeklagten angefasst hat, konnte sie nicht sehen. Der Angeklagte habe sie dann weggeschickt.

Auf die Frage der Richterin, ob das Opfer in den kommenden Tagen anders gewesen sei und wie es sich normalerweise bemerkbar mache, wenn die Dame etwas nicht will, antwortete die Zeugin, dass die 97-Jährige normalerweise laut schreit und um sich schlägt und in der Nacht sehr viel umherläuft. Die Tage nach der Tat sei sie allerdings sehr ruhig gewesen und habe nachts geschlafen. Mittlerweile sei aber wieder alles wie zuvor.

Auch weil die Frau keine gravierenden Schäden davongetragen und der Angeklagte die Tat gestanden hat, entschied die Richterin, dass der 31-Jährige eine Strafe von acht Monaten auf Bewährung bekommt und 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten muss sowie eine Therapie machen soll. "Es tut mir wirklich sehr leid. Ich schäme mich dafür und werde alles tun, dass das nie wieder vorkommt", sagte der Altenpfleger.