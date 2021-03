Bei Aldi gab es am Donnerstagmorgen Selbsttests zu kaufen. Apotheker machen darauf aufmerksam, dass Anwenderfehler möglich sind. In Arztpraxen und in mancher Apotheke sind Schnelltests ebenfalls möglich. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. "Ich habe in sieben verschiedenen Apotheken angerufen und mich nach Schnelltests erkundigt. Ich habe sieben verschiedene Auskünfte bekommen", erklärt Hannelore Schmidt-Silbermann aus Sinsheim. Sie möchte sich in ihrer Stadt unbürokratisch testen lassen und fragt sich, wo das möglich ist. Neben ihr erkundigten sich noch weitere Leser zum Thema Schnelltests. Die RNZ fragte nach.

> Möglichkeiten für Schnelltests gibt es mehrere: Hausärzte bieten sie gegen Bezahlung an. Schnelltests, die jeder selbst vornehmen kann, waren am Donnerstag bei Aldi erhältlich. Und die Fortuna-Apotheke in Hoffenheim bietet seit kurzer Zeit kostenlose Schnelltests für Personen an, die keine Symptome verspüren. Dazu ist eine Anmeldung unter Telefon 07261 / 4937 notwendig.

> Warum gibt es nicht mehr Angebote? Nicht alle Apotheken können diesen Service anbieten, da dafür separate Räume nötig sind. Zudem benötigen die Personen, die die Tests vornehmen, einen Sachkundenachweis. Selbsttests, die auch als "Laientests" bezeichnet werden, seien in Apotheken noch nicht zugelassen, erklären mehrere Apotheker auf Nachfrage. Warum dann Aldi die Schnelltests seit mehreren Tagen verkauft, dazu will man sich nicht äußern.

> Ein Schnelltestzentrum in Sinsheim, ähnlich wie beispielsweise in Eppingen, ist nicht geplant, erklärt Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Pläne dafür gebe es, sie umzusetzen wäre kein Problem. Doch seiner Wahrnehmung nach sei momentan der Bedarf dafür nicht da.

> Wie hoch ist der Bedarf? Hier gibt es unterschiedliche Aussagen. Allgemeinarzt Dr. Jürgen Karrer berichtet, dass sich in dieser Woche etwa 50 Patienten in seiner Praxis testen ließen, er habe mit mehr gerechnet. Carola Büschel, Apothekerin in der Bahnhof-Apotheke, berichtet, dass mehrmals pro Tag nach Selbsttests gefragt wird. Und in der Fortuna-Apotheke möchten sich sehr viele Personen testen lassen, berichtet eine Apothekerin. Mitunter kämen Anfragen von Leuten aus 40 Kilometer Entfernung.

> Wer lässt sich testen? Personen, die jemanden im Altenheim besuchen möchten, und nicht sicher sind, ob es vor Ort eine Schnelltest-Möglichkeit gibt. Leute, die ein Familienmitglied aus dem Krankenhaus abholen. Junge Menschen, die einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen müssen, weil sie den Führerschein machen. Mitarbeiter der Fortuna-Apotheke testen zudem am Vormittag Erzieher, Lehrer und Mitarbeiter von Firmen. Dabei handele es sich um Grenzgänger, die beruflich in Gebiete müssen, die hohe Inzidenzen aufweisen, zum Beispiel Tschechien. Für 18 verschiedene Institutionen würden jede Woche zahlreiche Tests vorgenommen, manche seien positiv, berichtet eine Apothekerin.

> Wie zuverlässig sind Schnelltests? Hier gibt es Unterschiede. Schnelltests, die von Fachpersonal beim Arzt oder in der Apotheke vorgenommen werden, gelten als zuverlässiger im Vergleich zum selbst vorgenommenen "Laientest". Denn Fachpersonal führt das Teststäbchen tiefer in die Nase ein, dort sei die mögliche Virenlast größer, sagen Apotheker. Zudem seien bei Selbsttests Anwendungsfehler nicht auszuschließen.

> Schnelltests für Schüler? Ab kommendem Montag ist Präsenzunterricht für Grundschüler sowie Fünft- und Sechstklässler vorgesehen. Die Kinder dürfen an die Schule, sie müssen nicht. Nun hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann vorgeschlagen, die Eltern sollen sich darum kümmern, dass ihre Kinder getestet zur Schule gehen. Diese Idee halten viele Eltern aber für nicht praktikabel und sind angesichts häufig nicht erhältlicher Schnelltests verärgert.

Holger Gutwald-Rondot, Rektor der Kraichgau-Realschule, fände es gut, wenn seine Schüler regelmäßig getestet würden. Am Montag sollen circa 250 Schüler aus der 5. und 6. Klasse an der Realschule wieder in Präsenz unterrichtet werden. Teilweise sollen die Klassen aufgeteilt werden. Gibt der Lehrer aber eine Arbeitsanweisung, sollen alle Schüler einer Klasse in einem Raum sitzen. Dann lasse sich der Mindestabstand aber nicht einhalten, erklärt Gutwald-Rondot. Doch Schnelltests für so viele Schüler zu organisieren, sei nicht einfach. Um sicherzustellen, dass alles korrekt ablaufe, müsse das unter Aufsicht passieren. Wie so viele, wartet auch Gutwald-Rondot auf weitere Entwicklungen und Anweisungen.