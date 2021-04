Von Christiane Barth

Sinsheim. "Nummer sieben ist da", ruft eine Frau. Sie kündigt das Kommen eines weiteren Fahrzeuges an. "Nummer sieben" hat sich telefonisch angemeldet, Daten hinterlassen und zeigt nun den Personalausweis vor. Dann streckt die Person ihre Nase in Richtung Autofenster. Vor dem Auto steht eine Frau, in Schutzkleidung gehüllt, und führt ein Teststäbchen in die Nase des Fahrers. So funktioniert der "Drive in" für Corona-Schnelltests seit Donnerstag auf dem Parkplatz der Badewelt.

Im Fünf-Minuten-Takt sollen die Autos vorfahren, "Nummer sieben" kommt pünktlich und hat keine Wartezeit. 36 Personen erhalten gleich beim Auftakt Gewissheit. Der Donnerstag war noch eine Art Testphase für die Testaktion, denn die Hau-Ruck-Initiative ist zu Beginn von viel Ärmel-Hochkrempeln, aber auch noch von Ungewissheit um die zeitlichen Abläufe und die Feinabstimmung der Logistik geprägt. Neu ist außerdem: Anmeldungen sind nun auch im Internet möglich.

Es ist eine Gemeinschaftsaktion des DRK-Kreisverbands Rhein-Neckar/Heidelberg, der Firma "Biorepair" in Reihen, der DLRG Sinsheim und Waibstadt sowie der Badewelt. Medizinisch geschultes Personal des DRK sowie des DLRG nimmt die Tests vor.

Die Firma "Biorepair", die sich auf Labordiagnostik spezialisiert hat und unter anderem Schwangerschaftstests, Streptokokkentests oder Tuberkulose-Nachweise vertreibt, startete ihre Unternehmenskarriere 1998 mit einem Produkt zum Nachweis von Parasiten und beschäftigt sechs Mitarbeiter. Das Gros ihrer Produkte ist zugekauft. So auch die Corona-Schnelltests, die aus Asien stammen. Für die Aktion hat die Firma 2000 Tests reserviert. Geschäftsführer Martin Trinkner nennt die Kooperation mit Badewelt, DRK und DLRG, die "relativ zügig" zustande gekommen sei, "eine glückliche Kombination". Die Allgemeinverfügung des Landes vom 12. März, in der die Regeln für Anbieter von Bürgertests festgelegt sind, hat diese Aktion überhaupt erst ermöglicht. "Wir sehen das Ganze im Moment als Pilotprojekt", erläutert Trinkner.

Die Badewelt stellte ihre Infrastruktur zur Verfügung. "Unsere Parkflächen sind extrem weitläufig und für eine solche Aktion prädestiniert. Daran haben wir schon beim ersten Lockdown gedacht", teilt Geschäftsführer Stephan Roth mit. Die Badewelt übernahm außerdem die Beschilderung, stellte eine Hütte für das Testpersonal zur Verfügung, außerdem Strom und Internetverbindung, listet Frank-Sebastian Becker von der Badewelt auf.

Patrick Bräunling, Vorsitzender des DRK-Ortsverbands Reihen und Mitorganisator der Initiative, berichtet: "Die Idee dazu hatten wir schon länger, aber nun haben wir es dann innerhalb einer Woche geschafft, so was aus dem Boden zu stampfen." Die Nachfrage war von Anfang an groß. "Es gab ja in Sinsheim bisher noch keine Teststation", unterstreicht Bräunling. "Wir wollen gemeinsam etwas für Sinsheim bewirken."

Vorerst war die Aktion nur über das lange Osterwochenende vorgesehen. Doch die Idee, die Tests auch darüber hinaus anzubieten, schwebte allen Akteuren von Beginn an vor. Doch die Personalfrage birgt Unsicherheit. "Wenn wir das weiterführen, müssen wir auch einen entsprechenden personellen Hintergrund haben", verdeutlicht Bräunling.

In welchem Turnus die Teststation an der Badewelt weiterhin betrieben werden könnte, und in welchem Zeitfenster die Termine vergeben werden könnten, ist ebenfalls noch unklar. Die Entscheidung, ob es weitergeht, soll spätestens am Ostermontag fallen. Klar sei jedoch gewesen, dass nach dem ersten Durchlauf am Gründonnerstag nachjustiert werden muss, meint Bräunling: "Wir wollen möglichst viele Termine für die Bevölkerung anbieten. Aber wir wissen noch überhaupt nicht, was auf uns zukommt".

Dass sich selbst die Testaktion anfangs noch in der Testphase befand, räumt Bräunling unumwunden ein. "Wir mussten ja erst einmal abwarten und sehen, wie das alles anläuft, wie lange wir für einen Abstrich überhaupt benötigen und wie lange es dauert, bis ein Fahrzeug durchgefahren ist." Zu bedenken sei ja, dass sich alle Helfer ehrenamtlich engagieren und neben ihren beruflichen Verpflichtungen viel Zeit und Energie in die Aktion investierten: "Das ist für uns alle eine Herausforderung", sagt Bräunling.

Getestet wird am Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Telefonische Anmeldung ist möglich unter 07261 / 1441333. Die Hotline ist täglich von 17 bis 20 Uhr besetzt. Bräunling erklärt, dass Anrufer in der Warteschleife landen können. Die Anrufe nehmen mehrere Personen an: beim DRK in Reihen und bei der Firma "Biorepair". Außerdem wurde ein Online-Buchungssystem eingerichtet: unter www.biorepair.com sowie unter termin.drk-reihen.de Am Donnerstagvormittag waren die Testtermine für den laufenden Tag sowie für Karfreitag bereits komplett ausgebucht gewesen. Donnerstagabend jedoch, 18 Uhr, wurden weitere Zeitfenster freigeschaltet.

15 Minuten dauert es, bis das Ergebnis feststeht. Manche warten auf dem Badewelt-Parkplatz darauf, anderen genügt es, per E-Mail benachrichtigt zu werden. Ist der Befund positiv, ist die Benachrichtigung nach 15 Minuten im Posteingang, auch das Gesundheitsamt wird informiert. Ist er negativ, wird die E-Mail erst verschickt, wenn alle Tests des Tages abgeschlossen sind.

Info: Weitere Informationen sowie aktuelle Anpassungen unter https://www.biorepair.com/ Beim Test wird ein Ausweis verlangt. Für Kinder ab sechs Jahren wird der Spucktest angeboten.