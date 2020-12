Sinsheim. (tk) Der Sinsheimer Arzt und Corona-Skeptiker Bodo Schiffmann hat binnen weniger Wochen die zweite von ihm mitgegründete Partei verlassen. Dies meldete t-online.de. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt, der als Spezialist für Schwindelerkrankungen gilt, habe den Rücktritt bei "Wir 2020" damit begründet, dass öffentliche Auftritte zu viel Zeit kosten würden, um sich der Politik zu widmen.

"Die ,Aufklärungsarbeit’ sei viel wichtiger als die Arbeit in einer Partei", zitiert ihn das Nachrichtenportal, allerdings will Schiffmann "zu gegebener Zeit mit einem Team zurückkommen". Der Sinsheimer plane einen Auftritt bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Rom und Filmaufnahmen in der Schweiz. Ein Vorgehen, das an Geschehnisse im April und Mai erinnert.

Seinerzeit war Schiffmann an der Gründung einer Partei mit dem Namen "Widerstand 2020" beteiligt. Nach wenigen Tagen hatte sich deren Vorstandsteam jedoch überworfen. Inzwischen hat sich "Widerstand 2020" in "Basisdemokratische Partei Deutschland" umbenannt. Unterdessen dreht Schiffmann weiter Videos auf seinem YouTube-Kanal, darunter ein neues, in dem er das Ende der Corona-Pandemie verkündet. Schiffmann selbst hatte zuvor behauptet, dass es nie eine Pandemie gegeben hat.