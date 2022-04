Sinsheim-Hoffenheim/Daisbach. (tk/wig) Die Schutzaktion für das "Phänomen vom Ursenbach" wird sabotiert. Zu diesem Schluss kommen Ehrenamtliche des Nabu Sinsheim und des Daisbacher Bunds für Umwelt und Naturschutz, die sich im Feldgebiet zwischen den beiden Orten um wandernde Feuersalamander kümmern. Bis zu 100 Tiere ziehen dort in einer Nacht über einen Verbindungsweg zum Laichgebiet. Die Population und das mit ihr verbundene Naturschauspiel gelten als einzigartig.

Große Verärgerung herrscht seit wenigen Tagen bei den Helfern: Denn nachdem zuerst auf der Hoffenheimer Wegseite an den Bolzen einer Schranke manipuliert wurde, die den Verkehr zur Wanderungszeit vom Verbindungsweg zwischen den Dörfern fernhalten soll, kam es Tags darauf auf Daisbacher Seite zum Eklat. Diesmal wurde die Schranke komplett zerlegt, eine Hälfte davon wurde ins angrenzende Wiesenstück geschmissen. Seit Jahren hatten die Salamanderschützer Schranken gefordert, denn ein Rundum-Schutz des Gebiets außerhalb der abendlichen und nächtlichen Kontrollgänge war nicht möglich. Schließlich montierte die Stadt Sinsheim im vergangenen Frühling beidseitige Sperren.

Die herausgerissenen Sperrbolzen, die zur Hälfte in den Acker geschleuderte Schranke: Verachtung und blanker Hohn sprechen aus den Bildern, die im Morgengrauen am Eingang des Schutzgebiets entstanden sind. Und die Spurenlage legt nahe, dass derjenige, der hier am Werk war, einige Zeit und Mühe in den Sabotageakt investiert hat. Denn zwischen der Entfernung der Bolzen an der Schranke in Hoffenheim und der Zerstörung jener in Daisbach liegen knapp zwei Tage. Außerdem liegt die Daisbacher Schranke mitten auf dem Feld, knapp zwei Kilometer vom Ortsausgang entfernt. Zudem ist auszuschließen, dass es dem Täter nur um die sogenannte freie Fahrt ging: Dann hätte dieser nämlich in beiden Fällen auch die jeweils gegenüber liegende Schranke öffnen müssen – was nicht geschah. Vieles spricht also dafür, dass es um die pure Ablehnung der Bemühungen um die Feuersalamander ging. Auch erfordern beide Taten einen gewissen technischen und zeitlichen Aufwand. Die Taten dürften demnach geplant worden sein. Als sie bekannt wurden, wurde durch die Stadt Sinsheim Anzeige erstattet, wie Ordnungsamtsleiter Florian Zangl schildert.

Dass "viel Aggression unterwegs" ist, hatten die Ehrenamtlichen Helfer am Ursenbach schon in den vergangenen Jahren erlebt. Es gab Nächte, in denen angehaltene Autofahrer hinterher noch stärker aufs Gas getreten seien – ungeachtet eventuell wandernder Lurche. Die gerne als Abkürzung verwendete, eigentlich für die Landwirtschaft gedachte Verbindungsstraße zwischen Daisbach und Hoffenheim schien einigen Zeitgenossen speziell in jener kurzen Phase im Jahr besonders zu sein, in denen sie gesperrt war. So schildern es die Beteiligten. Anja Hoffmann vom Nabu Sinsheim spricht von "einer sehr kurzen Zündschnur" bei manchen Autofahrern.

Sehr kurz, in der Tat, wie auch Bernd Schmitt vom Daisbacher Naturschutzbund beim Blick auf den verbliebenen Stummel der Schranke schildert: Keine drei Tage waren seit der ersten Vollsperrung der Strecke vergangen, bis die Daisbacher Barriere zerstört wurde. Bereits nach der ersten Sperrungsnacht hatten die Hoffenheimer Manipulationen stattgefunden. Mitarbeiter des Sinsheimer Amts für Infrastruktur werden die Schäden nun beheben.

Dass das dringend notwendig ist, kann Schmitt versichern. Als man zur ersten Sperrung schritt, "waren 80 Salamander unterwegs", sagt er. Unterdessen gehen die Behörden davon aus, dass "ein Großteil der Amphibienwanderung durch ist", sagt Zangl. Die Beschilderung an den Schauplätzen der Wanderung im Sinsheimer Umland werde regulär am 30. April entfernt. Im Salamander-Ort Hoffenheim waren die Schilder nach Aussagen der Helfer schon vorher abgebaut.

Doch dort zeigt sich, dass sich vor allem der Feuersalamander weder an Zeiten, noch an Verordnungen hält: Die Tiere sind oft später dran, wie Hoffmann schildert, bräuchten "eine Luftfeuchtigkeit um die 80 Prozent" und dauerhaft milde Temperaturen, um mit der Wanderung zu beginnen.