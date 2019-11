Von Christian Beck

Sinsheim. „Wäre er mit dem Zug gefahren, wäre das nicht passiert“, scherzten die Gäste am Montagvormittag am Bahnsteig. Sie meinten Landesjustizminister Guido Wolf, der auf seinem Weg von Tuttlingen nach Sinsheim wohl vom Verkehr etwas aufgehalten worden war. Mit ein wenig Verspätung enthüllte er dann gemeinsam mit Oberbürgermeister Jörg Albrecht und Frank Klingenhöfer, Vorsitzender der Regionalleitung DB Regio Mitte, das Heimattage-Logo auf der S-Bahn, die den Namen „Sinsheim“ trägt.

Der Zug fährt auf allen Linien des S-Bahn-Netzes, also beispielsweise auch nach Homburg an der Saar, Karlsruhe, Mainz oder Würzburg. Dort und überall sonst soll der Triebkopf aus dem Jahr 2003 für die Heimattage werben. Dass er dabei gut rumkommt, bringt eine Zahl recht gut zum Ausdruck: 3,3 Millionen Kilometer hat er laut Ute Greter von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit S-Bahn Rhein-Neckar in den zurückliegenden 16 Jahren abgespult. Bis Ende 2020 sollen es noch mehr werden – so lange bleiben die Aufkleber an beiden Enden des Zugs. Und halten dabei hoffentlich besser, als dessen Name: Bei der Taufe des Zuges im Jahr 2011 – so erzählten es mehrere Augenzeugen übereinstimmend – war beim Enthüllen des Schriftzugs das S von Sinsheim gleich mitabgegangen.

Dass es sich in Sinsheim und im Kraichgau ganz gut aushalten lässt, brachten die Schüler der Theodor-Heuss-Schule auf Bahnsteig 1 gleich mehrfach zum Ausdruck: Gesanglich hießen sie alle Gäste willkommen, forderten sie zum Eisenbahnfahren auf und schmetterten das Badnerlied. Und einer von ihnen, Danny Jonas Kaeser, sorgte für großes Amüsement: Auf Klingenhöfers Frage, wer sich bewerben möchte, meldete er sich und erklärte, dass er nicht Lokführer, sondern Bürgermeister werden möchte. Zur Freude des OB, der sofort grinsend die Hand zum Abklatschen hochhielt.

Dass der Heimatbegriff sehr vielfältig ausgelegt werden kann, ist bekannt. Klingenhöfer ist sich sicher: Für junge Menschen gehört die S-Bahn Rhein-Neckar mittlerweile zur Heimat. Und Wolf, als Landesminister auch für den Bereich Tourismus zuständig, betonte, dass die Heimattage wichtig seien – schließlich sehnten sich mittlerweile mehr Menschen als je zuvor nach einer Heimat. Auf das Sinsheimer Großereignis freue er sich und komme gerne wieder hierher.

Bis dahin gibt es noch manches zu tun. Doch bei einigen Punkten ist bereits ein Haken dran, betont Albrecht mit dem Heimattage-Team immer wieder gerne in den letzten Tagen. Über 300 Veranstaltungen stehen bereits fest. Und auch bei den Sponsoren gebe es große Rückmeldung. Am Freitag hatten sich Vertreter zahlreicher Firmen auf der Burg Steinsberg zum Austausch getroffen, darunter Unternehmen, die ihren Sitz viele Kilometer von Sinsheim entfernt haben. Die Summe der Sponsorengelder stehe noch nicht fest. Doch laut Albrecht übersteigt sie bereits jede Summe, die bei den zurückliegenden Heimattagen in anderen Städten zusammengekommen sind.

Offizieller Startschuss des Heimattage-Jahres ist der Neujahrsempfang am 18. Januar in der Dr.- Sieber-Halle.