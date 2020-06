Tommy Schleh im leeren Kinki. Die Diskothek erstrahlte bei der „Night of Light“ in grellem Rot (kleines Bild), zusammen mit 7500 teils in ihrer Existenz bedrohten Kultur- und Veranstaltungsstätten. Fotos: Julian Buchner

Von Julian Buchner

Sinsheim. Alles auf Rot. Nichts geht mehr – ein Zeichen setzen, "damit wir endlich Gewissheit kriegen, was passiert": So äußert sich Tommy Schleh, einer der drei Geschäftsführer und seit den Anfängen das Gesicht des Sinsheimer Nachtlebens und des Eventcenters Kinki. Im Rahmen der "Night of Light" strahlte das Trio am vergangenen Montagabend die Fassade der Diskothek mit rotem Licht an. Als eines von 7500 leuchtenden Gebäuden landesweit wollten sie ein Signal "an die da oben schicken".

Gemeint ist die Politik und ihre, in Schlehs Augen, nachlässige Behandlung einer ganzen Branche: Monatelang hätten sie nichts gesagt bekommen, keine Gewissheit über die Fortführung des Betriebes. Mit einem Anruf von der Stadtverwaltung Mitte März, die die Nachricht über die Verschärfung der Corona-Verordnung weitergab, begann und endete alles. "Das war an einem Freitagmittag, und wir sollten zur Öffnung abends innerhalb weniger Stunden Desinfektionsmittel-Spender organisieren", sagt Co-Geschäftsführer Mark Reininger. Außerdem hätte jeder Gast fortan seine persönlichen Daten hinterlegen müssen.

Die Erfassung allein wäre eine logistische Herausforderung gewesen – zu viel für wenige Stunden Vorlaufzeit. "Dann haben wir freiwillig und kurzerhand entschlossen, abends nicht zu öffnen."

Rote Liste statt Rave

Am Samstag darauf wurde Reiningers Befürchtung wahr: Eventcenter und Veranstalter mussten schließen, für eine ungewisse Dauer. Seit vier Monaten herrscht deshalb Tanzverbot in der bekannten Lokalität an der Neulandstraße. "Seit vier Monaten null Einnahmen, nur Ausgaben", schildert Tommy Schleh. Durch die Corona-Soforthilfe bekamen sie schließlich ein Hilfspaket bewilligt, die maximal mögliche Summe. "Ein Tropfen auf den heißen Stein." Das Geld sei schon vorher knapp gewesen, und nach einem halben Monat seien auch die für drei Monate ausgelegten Hilfsgelder aufgebraucht gewesen.

Durch die Bauarbeiten in der Neulandstraße und mehrere Sperrungen der Autobahn wegen Brückenarbeiten seien die Gäste ausgeblieben. "Statt 3000 Gästen nur noch 500, das macht sich stark bemerkbar, eine Totalkatastrophe. Wir hatten unseren Notgroschen deshalb schon lange vor dem Lockdown ausgegeben."

Die Folgen der Krise: Stellenstreichung. Ein lange überlegter Schritt für das dreiköpfige Geschäftsführer-Team. Der zuvor gestellte Antrag auf Kurzarbeit wurde abgelehnt. Fünf Festangestellte wurden entlassen, für 65 auf geringfügiger Basis Beschäftigte gab es keine Arbeit mehr. "Wir waren sehr enttäuscht, schließlich brauchen auch die Mitarbeiter ihr Geld", sagt Schleh. Einer von ihnen ist Dominic. Er ist am Montagabend vor Ort und schaut wehmütig auf das schimmernde Rot der Scheinwerfer. Seine Wohnung hätte der angehende Physiotherapeut irgendwie bezahlen müssen, die Aushilfsstelle hinter der Theke sei sein einziges Einkommen gewesen. "Mittlerweile habe ich wieder Arbeit gefunden, aber es ist natürlich sehr schade um das Kinki."

Schade findet es auch "Klubbingman" Schleh, ein Urgestein der Dancefloor- und Raverszene. "Wenn es so weiter geht, dann gehen wir in sechs Monaten in die Insolvenz." Der 55-Jährige findet deutliche Worte für das Verhalten der Regierung, von Berufsverbot und Enteignung ist die Rede. Seit der Schließung hätten sie keine Informationen mehr erhalten, geschweige denn Perspektiven aufgezeigt bekommen. "Entweder brauchen wir Hilfspakete oder die Wieder-Öffnung", sagt Schleh mit Nachdruck. Aber momentan wisse man noch nichts, gerade das sei das Schlimme.

Es betreffe nicht allein die Diskotheken, "da hängt noch viel mehr dran. Ich will mich nicht als Jammerer der Branche hinstellen." Betroffen seien dem DJ zufolge auch Schnell-Restaurants und Tankstellen in der Nähe, bei denen die Besucher im Anschluss einkehrten. Ebenso Taxifahrer zur Beförderung, "da hängt viel mit dran, und das nimmt nach und nach immer mehr Schaden."

Viele Gründe für das Trio, bei der spontanen Aktion am Montagabend mitzuwirken, Ergebnis offen. Ein kleiner Lichtblick könnten für Oktober angedachte Lockerungen sein. Es werde viel diskutiert, und man schaue kritisch von Sinsheim auf die Landes- und Bundespolitik. Wie genau die Lockerungen aussehen, davon hat Schleh keine Vorstellung. Ausschließen aber könne er, dass die Besucher mit Masken und 1,5 Meter Abstand feiern gingen. Auch eine Öffnung mit begrenzter Gäste-Zahl hält er für ausgeschlossen. "Bei 100 Gästen rechnet sich der Betrieb einfach nicht." Vorerst sei aber kein Land in Sicht. Es herrsche fürs Kinki die Alarmstufe Rot.