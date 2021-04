Sinsheim-Rohrbach. (gab) Töne, wie man sie aus dem beschaulichen Stadtteil überhaupt nicht kennt, wurden jetzt bei der Ortschaftsratssitzung besprochen. Genauer: Vandalismus in Form von "großflächigen, teils obszönen Verschmutzungen", die offenbar am Landtagswahl-Wochenende im überdachten Pausenbereich der Grundschule angerichtet wurden.

Wände und eine Glasscheibe wurden von Unbekannten verunstaltet, wie Ortsvorsteher Friedhelm Zoller bekannt gab. Etwa sei der Schriftzug "A.C.A.B." zu lesen gewesen, was, wie Zoller eruierte, "All Cops are bastards", frei übersetzt also "Bullen sind Schweine", bedeute, sagte Zoller: Eine Beleidigung der Polizei in der Ausdrucksweise US-amerikanischer Straßengangs. Eine Anzeige sei umgehend erstattet worden, es bestehe in der Angelegenheit enger Kontakt zum Schulleiter. Der beschmierte Bereich werde nun neu gestaltet, "ähnlich wie die Unterführung vom Gymnasium runter", meinte Zoller. Dort gibt es eine bunte Graffiti-Galerie. Das passt: Die Grundschule weihte vergangenes Jahr neue Mülleimeraufstellplätze ein, und generell sei im Außenbereich einiges verändert worden, freute sich der Ortsvorsteher. Außerdem wurde zwischen Rohrbächlein und dem Trainingsplatz ein neuer Bolzplatz fertiggestellt und Gras eingesät. Ab dem Sommer könnten Jugendliche ihren Bolzplatz dann bespielen, vermutet Zoller. Der alte Bolzplatz bliebe als Spielplatz für Kinder bis 14 Jahren aber erhalten, erklärte er.

Corona ist der Grund, dass sich in Rohrbach im vergangenen Jahr nicht ganz so viel ereignete wie in "normalen" Jahren. Aber langweilig wurde es kaum. Die Einwohnerzahl Rohrbachs sank ein wenig auf 2212 Personen. Im Jahr 2019 wohnten noch 2230 Personen im Stadtteil. Aktuell steige die Zahl allerdings wieder. Das zahlenmäßige Verhältnis von Sterbefällen zu Geburten änderte sich im Vergleich zum Jahr zuvor nicht: 17 Menschen waren im Pandemie-Jahr 2020 in Rohrbach gestorben, genauso viele wie 2019 starben. 16 Kinder wurden geboren.

Die Sinsheimer Heimattage fielen in der ganzen Stadt fast komplett aus, in Rohrbach mussten vor allem Rundgänge, eine Grenzwanderung und Lesungen abgesagt werden. Aber eine große Bildertafel "Rohrbacher Persönlichkeiten" erinnert nun an das Dorfleben. Die sieben Fotografien zeigen Rohrbacher Imker, Gärtner, Bäckermeister, die Wirtin des Restaurants "Grüner Baum", den Rohrbacher Fußball-Nachwuchs, also die Bambinis, sowie den Orts-Chronisten. Die Bilder entstanden bei einem Projekt der Stadt mit einem Fotografen, die im Rahmen der Heimattage ausgestellt werden sollten. Inzwischen wurden sie im Buch "Sinsheimer Begegnungen" abgedruckt und für die Stadtteile zu Collagen. Dass sie jetzt gezeigt werden könnten, liege daran, dass sie schon im Jahr vor der Pandemie entstanden seien, berichtete Zoller, der versprach, die Collage werde bald die Wand des Sitzungssaals der Verwaltungsstelle zieren.

Wie alle Stadtteile Sinsheims, bekommt auch Rohrbach noch das eigene "Waldsofa". Ein "Leader"-Antrag der Stadt, fußend auf einer Idee der Ortsvorsteher, wurde längst bewilligt. Den Standort ihrer großen Sitzbank legt jeder Stadtteil selbst fest. In Rohrbach unternahm Ortsvorsteher Zoller vor Kurzem eine Radtour und brachte acht Vorschläge mit in die Sitzung, über die das Gremium dann diskutierte.

Neben guter Aussicht sahen die meisten Räte wenig Autoverkehr am Waldsofa als wichtiges Kriterium des künftigen Platzes an. "Darum ist das Wiesental keine geeignete Stelle", fand etwa Bruno Czink. Zoller führte an, der Standort dürfe aber auch nicht zu weit weg vom Ort sein, damit auch Ältere das Waldsofa nutzen könnten. Am Ende einigten sich die Ortschaftsräte auf einen Platz unterhalb des Hochbehälters Hälde, der laut Ortsvorsteher zweithöchste Punkt Rohrbachs. "Das ist eine Stelle, an der man gerne auch mal eine halbe Stunde verweilt", freute sich Stephan Brünner.