Sinsheim. (pol/mare) Ein Streit zwischen zwei Autofahrern ist am Dienstagabend eskaliert. Das teilt die Polizei mit.

Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Opel von der Bruchstraße auf der Straße Am Kreuzgrund bergabwärts. An einer Engstelle ließ ihn ein entgegenkommender 26-jähriger Autofahrer nicht ausfahren, sondern fuhr geradewegs weiter. Der Opel-Fahrer musste deshalb halbseitig in eine Lücke zwischen geparkten Fahrzeugen.

Um aneinander passieren zu können, bat der 45-Jährige seinen Sohn und Beifahrer, den anderen Autofahrer anzusprechen. Als der 17-Jährige den 26-Jährigen ansprach, winkte dieser ab - berührte dabei aber die Brille des jungen Mannes, welche daraufhin in das Fahrzeuginnere fiel. Beim Versuch, diese aufzuheben, packte der 26-jährige Autofahrer den jungen Mann an der Jacke und fuhr unvermittelt mehrere Meter talabwärts.

Nachdem dieser sich mithilfe seiner Begleitpersonen aus dem Fahrzeug losgerissen hatte, stieg der 26-Jährige aus und ging unvermittelt auf Vater und Sohn los. Trotz des schlichtenden Eingreifens der Anwesenden griff der Mann die Anwesenden immer wieder an, welche dabei leicht verletzt wurden.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Sinsheim trafen vor Ort alle Beteiligten an und nahmen die Ermittlungen auf. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Nötigung im Straßenverkehr, Körperverletzung und Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.