Am 2. Advent könnte in der überdachten Pausenhalle der Schule erstmals ein „Weihnachtsverkauf“ stattfinden. Foto: Gabriele Schneider

Sinsheim-Rohrbach. (gab) Jedes Jahr bekommen die Stadtteile Geld aus dem städtischen Topf, um Kultur, Sport und Kirche zu unterstützen. Rohrbach gibt meist noch einen Betrag aus den Rücklagen hinzu, sodass im vergangenen Jahr 3650 Euro ausgeschüttet werden konnten. Nun fällt der Betrag noch höher aus.

Ortsvorsteher Friedhelm Zoller hatte in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats vorgeschlagen, jene 2900 Euro, die die Stadtverwaltung in diesem Jahr an Rohrbach ausgibt, noch stärker als sonst zu bezuschussen. "Wegen Corona ist es Vereinen ja kaum möglich, Einnahmen zu machen", sagte er. Nach einstimmigem Beschluss erhöht Rohrbach die Summe auf 5500 Euro, um Jugend- und Seniorenarbeit in den Vereinen zu unterstützen. Dies sei wichtig, "da gerade nicht alles rund läuft", erklärte Zoller.

Beispielsweise fällt die Kerwe wegen Corona aus. Und auch der beliebte Weihnachtsmarkt steht auf der Kippe. Der Ortschaftsrat hat nun Ideen entwickelt, wie er in neuer Form stattfinden könnte. "Kein Weihnachtsmarkt, aber ein Weihnachtsverkauf", präzisiert Zoller. Und zwar in der überdachten Pausenhalle der Grundschule. Sofern sich die Vereine wie gewohnt am adventlichen Höhepunkt, der traditionell am zweiten Advent stattfindet, beteiligten.

Einen Verkauf von Essen und Trinken werde es nicht geben, allerdings Tische mit Plexiglasscheiben, an denen Besucher im Einbahnverkehr mit Abstand entlangspazieren könnten. So könnten Vereine wie gehabt Socken, Honig, Weihnachtsgebäck und mehr verkaufen. Vereine und jene, die Weihnachtsgeschenke suchen, könnten beiderseits profitieren. Und ein Weihnachtsverkauf sei besser als gar keine Veranstaltung, unterstrich Zoller.

Ortschaftsrat Stephan Brünner regte zusätzlich einen Lieferdienst von Speisen durch Vereine an. "Der Verein nimmt im Vorfeld Bestellungen auf und liefert dann aus", sinnierte er. Nachdem die Idee eines Weihnachtsverkaufs von den Ortschaftsräten einstimmig angenommen wurde, vereinbarten sie, Anfang November mit den Vereinen über die Modalitäten zu sprechen. "Wir haben jetzt eine Richtung vorgegeben und müssen dann hören, was sie dazu denken", sagte Zoller.

Vor Kurzem hatte Ortschaftsrätin Martina Heß angeregt, die Parksituation vor der Verwaltungsstelle zu verbessern. Nun regeln Schilder bald, dass auf den drei Stellplätzen nur mit Parkscheibe für höchstens eine Stunde geparkt werden darf. Es gehe dabei um Angehörige von Bewohnern des Seniorenheims, die wegen vereinzelter "Dauerparker" die Einkäufe der Bewohner weit tragen müssten, weil sie keinen Parkplatz in der Nähe bekämen.

Mit zwei Enthaltungen stimmte das Gremium dem Plan der Stadtverwaltung zu, einen 606 Quadratmeter großen Bauplatz zu verkaufen. Zoller erklärte, es sei schwierig, das Areal in der aktuellen Zeit weiterhin zurückzuhalten. Die Verwaltung rechne mit vielen Interessenten für den Bauplatz am Ende einer Straße und damit, beim Verkauf gegen Höchstgebot über 200.000 Euro zu erzielen.

In der Juni-Sitzung hatten die Ortschaftsräte dazu aufgerufen, Ideen zur Aufwertung des jährlichen Blumenschmuckwettbewerbs zu liefern. Eine Idee sei bisher eingegangen, berichtete Zoller. Ein Rohrbacher habe angeregt, Samen von Blühmischungen an die Einwohner auszugeben – so wie es in Ittlingen gehandhabt wird. Ortschaftsrat Stephan Brünner regte zudem einen "Tag des offenen Gartens" an, bei dem Leute ihren Garten für Interessierte öffnen könnten. Auch über eine Form der Bewertung könne man nachdenken, schlug er vor.