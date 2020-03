Sinsheim. (pol/mare) Am Montagabend ist eine Küche in einer Gewerbehalle in Reihen in Flammen aufgegangen. Es entstand hoher Sachschaden, wie die Polizei mitteilt.

Kurz vor 19 Uhr wurden die Feuerwehren der Stadt Sinsheim, Reihen und Steinsfurt zu einem Brand in einer Gewerbehalle alarmiert. Der Geschäftsführer hatte in der Küche noch vergeblich versucht zu löschen, als er das Feuer entdeckte, bevor er schließlich den Notruf absetzte. Vergebens.

Die Küche brannte trotz der drei eingesetzten Feuerwehrabteilungen mit insgesamt 38 Einsatzkräften völlig aus. Die angrenzenden Räume wurden durch die starke Rauchentwicklung und Rußbildung stark in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Durch die Löschversuche zog sich der Firmeninhaber eine leichte Rauchgasvergiftung zu, welche im Krankenhaus ambulant behandelt wurde. Die genaue Brandursache wird durch die Beamten des Polizeireviers Sinsheim noch ermittelt.

Nach derzeitigem Stand deutet alles auf einen technischen Defekt des Kühlschrankes hin. Das Polizeirevier Sinsheim war mit drei Streifenwagen vor Ort eingesetzt.