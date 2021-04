Die evangelische (rechts) und die katholische Kirche stehen in Reihen so dicht beisammen wie kaum sonst. Warum dies so ist, weiß fast niemand. Foto: Gabriele Schneider

Sinsheim-Reihen. (gab) In den meisten Orten gibt es mehrere Gotteshäuser verschiedener Konfessionen. Oft stehen diese gar nicht weit voneinander entfernt. Aber so gut wie immer stehen sie in einem gewissen Abstand voneinander. Aber eben nur "so gut wie" immer. Denn in Reihen etwa beträgt der Abstand zwischen evangelischer und katholischer Kirche gerade einmal sechs Meter. Nur, um den Abstand einmal vor Augen zu sehen: Hintereinander könnten zwei Autos nicht dazwischen parken.

Wer, von Steinsfurt oder Ittlingen kommend, an Reihen vorbeifährt, sieht von der Landstraße aus auf dem Hügel gegenüber die beiden Kirchen auf dem Kirchberg im Gewann Schlossäcker thronen. Die evangelische groß aufragend, die katholische kleiner und geduckt. Ein Eindruck, der nicht standhält, steht man tatsächlich vor den Kirchen. Dann sieht man, dass der Größenunterschied gar nicht so eklatant ist, wie es aus der Ferne den Anschein hat. Aber wie kommt es, dass zwei Kirchen so nah beieinanderstehen?

Fragt man Leute im Ort, weiß es kaum jemand. Vielleicht, mutmaßen einige, denke man darüber in Reihen auch nicht nach, weil das Verhältnis von Protestanten und Katholiken hier schon immer sehr entspannt sei. Die evangelische Pfarrerin Martina Trump erzählt, anders als in anderen Orten hätten die Reihener Katholiken früher nie darauf bestanden, dass bei konfessionsgemischten Paaren alle Kinder katholisch getauft würden. Manche ließen zum Beispiel ihre Töchter evangelisch, ihre Söhne katholisch taufen.

Georg "Schorsch" Grittmann, der sich schon lange mit der Geschichte seines Heimatorts beschäftigt und sehenswerte Stellen ehrenamtlich mit QR-Codes versieht, hinter denen sich kurze Informationstexte befinden, erzählt, es habe früher ganz unterschiedliche Vorgehensweisen gegeben: Bei manchen sei etwa das erste Kind katholisch, das zweite evangelisch, das dritte wieder katholisch oder umgekehrt getauft worden.

Die evangelische Kirche stammt laut Trump vermutlich aus dem Jahr 1200, 1496 sei sie erstmals urkundlich erwähnt worden. Das Gotteshaus sei über eine lange Zeit hinweg etwa alle 100 Jahre vergrößert worden. Der Kirchturm habe einst abseits der Kirche gestanden, wurde aber schon vor langer Zeit abgerissen. Eine Kirchturmecke sei vor Jahren zur Erinnerung in ein neues Taufbecken integriert worden.

Schorsch Grittmann sagt, die Katholiken in Reihen hätten lange kein Gotteshaus gehabt. Sie hätten sich im oberen Geschoss der Alten Kelter versammelt, wo heute der Reihener Carnevals-Verein sein Domizil hat. Doch irgendwann sammelten die Reihener Katholiken Geld, weil sie endlich eine eigene Kirche wollten. 1769 konnte die Pfarrkirche Mariä Geburt, die dem heiligen Bartholomäus geweiht ist, finanziert und auf dem alten Schlossplatz gebaut werden. Denn dort sei, nach damaliger Einschätzung, mit sechs Metern Abstand direkt neben der protestantischen Kirche, schließlich genügend Platz gewesen, meinen Trump und Grittmann rückblickend, und sie lachen, wenn sie davon erzählen.

Das klingt logisch. Doch warum auf dem alten Schlossplatz? Stand in Reihen einmal ein Schloss? Grittmann und Trump bejahen. Sie erzählen, dass oberhalb der beiden Kirchen einst die "Burg Reihen" auf dem Hühnerberg gestanden haben soll. Erbaut wurde sie wohl im 14. Jahrhundert. Heute ist von dieser Burg nichts mehr zu sehen. Sie stand nicht lange, soll 1475 bereits zerfallen gewesen sein. Einzig ein Eingangsportal der Burg wurde, so erzählt man sich in Reihen, später am Gasthaus "Zum Löwen" angebracht.

Bis heute leben Katholiken und Protestanten in Reihen in Freundschaft und Ökumene zusammen, berichten Trump und Grittmann. Im Jahreslauf gebe es einige Veranstaltungen und Aktionen, die jedes Jahr zusammen organisiert und begangen werden. Als äußeres Zeichen der Nähe könnte man neben den Kirchenbauten auch die Treppe sehen, die vom Dorf hoch zu den beiden Gotteshäusern führt. Die gehöre beiden, sagt Trump, und auch beim Winterdienst auf der Treppe werde die Arbeit geteilt.