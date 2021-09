Sinsheim-Reihen. (jubu) Vielleicht hat Uwe Riedinger einen "Grünen Daumen". Vielleicht meint es das Wetter gut. Und vielleicht haben sie einfach nur Glück mit der Zucht ihrer riesigen Bananen-Pflanze mitten in der "Badischen Toskana". Sein Vater arbeitete jedenfalls 45 Jahre im botanischen Garten in Heidelberg und bewies ein gutes Händchen im Umgang mit Exoten.

Ihre Oase in Reihen ist dicht umringt von Bambus, dahinter ragt die Bananen-Pflanze vier Meter in die Höhe. Sie wächst bei Sibylle Schüle und Uwe Riedinger an der Ortsdurchfahrt. Die Idee, eine tropische Pflanze im Garten ihres Hauses in der Hans-Doll-Straße hochzuziehen, ist das Resultat von den regelmäßigen Thailand-Urlauben des Paares. "Da kommt ein richtiges Urlaubsgefühl auf", sagt die 53-Jährige. Seit die Reisen aufgrund der Corona-Pandemie ausfielen, lindert die Tropenfrucht neben den Gartenstühlen ihr Fernweh.

Vor zehn Jahren bekam Schüle einen Trieb von ihrer Schwester geschenkt. "Da wussten wir noch gar nicht, was auf uns zukommt, und hätten nie geglaubt, dass sie mal vier Meter hoch wachsen würde." Viel Pflege brauche die Pflanze nicht, meint die Fahrlehrerin und zeigt auf die blühende Frucht und einige Bananenstauden. Wasser von oben oder aus dem Gartenschlauch würde genügen. "Im Winter wird sie dann auf einen Meter zurückgeschnitten, mit Stroh und Laub bedeckt und in Folie eingepackt", erklärt Schüle. Zu spätes Einpacken oder zu frühes Auspacken würden der Pflanze schaden, die sonst nur am Äquator aufblüht.

Wenn alles klappt, breite sich die Pflanze aber sehr schnell aus. Im Frühjahr schießt sie zunächst in die Höhe und knickt dann durch das Gewicht der Frucht und die entstehenden Stauden laternenförmig um. Das gute Wachstum der Bananen-Pflanze unmittelbar neben der viel befahrenen Straße könnte auch daher rühren, dass das Grundwasser einen Meter unterhalb des Rasens anfängt. "Beim Eingraben habe ich das mit Erstaunen festgestellt", berichtet Riedinger, der die Tropenfrucht immer wieder im Zaum halten muss. "Das verbreitet sich wie Unkraut", erzählt er. "Wenn man die neu aufkommenden Triebe ringsherum nicht regelmäßig entfernt, wäre der ganze Garten mittlerweile eine Bananenplantage", scherzt der 54-Jährige.

Nicht alle Triebe wandern aber auf den Kompost: Riedingers Cousine aus Heidelberg bekam unlängst einen Ableger geschenkt. So sei das Exoten-Gefühl schnell in die Großstadt übergeschwappt, und auch Freunde und Bekannte wurden mit Ablegern versorgt.

Essen kann man die Bananen so allerdings nicht. Die kleinen, knallgrünen Früchte gehen im mitteleuropäischen Klima nicht auf und bestehen nur aus Kernen. "Da bräuchte es etwas mehr Klimawandel, dann klappt’s", ist sich Riedinger sicher. Die Frucht, hat sich Schüle von einem befreundeten Thailänder aus Karlsruhe aber sagen lassen, könne man kochen und daraus ein Dessert kreieren.

Ein Hingucker ist der Riese im Garten auf jeden Fall. Auf einem nahe gelegenen Fahrradweg halten immer wieder Menschen an und erkundigen sich, was im Garten wächst. Stolz ist das Paar auch auf ihr jährliches Bananenfest mit der Familie und Freunden. "Andere treffen sich zum Grillen, wir feiern um unsere Riesen-Banane", sagt Schüle und schmunzelt. Fast immer mit Tochters Hündin Lotty. "Die liegt nämlich am liebsten im Schatten unter der Pflanze."