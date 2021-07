Ist die bereits ausgebesserte Stelle noch in Ordnung? Die Brückenkontrolleure können das schon am Klang der Hammerschläge erkennen. Foto: Armin Guzy

Sinsheim. (guz) Auch wenn ihre mächtigen Unterkonstruktionen aus Stahlbeton etwas ganz anderes vermuten lassen: Brücken sind sensible Bauwerke – und genau deshalb müssen sie auch regelmäßig den Hammer zu spüren bekommen. Vor allem schwere Lkw und Feuchtigkeit setzen ihnen permanent zu, im Winter auch noch Streusalzlauge, die im schlimmsten Fall bis zum verbauten Stahl durchsickert und ihn rosten lässt. Dass die Folgen unentdeckter Schäden dramatisch sein können, weiß man nicht erst seit dem Einsturz der Ponte Morandi in Genua vor drei Jahren. 43 Menschen starben dort, weil ein Brückenträger jahrelang nicht gewartet worden war.

In Deutschland werden Brückenbauwerke nach einem festgelegten Schema regelmäßig geprüft: alle sechs Jahre bei den "Hauptprüfungen", dazwischen alle drei Jahre bei "einfachen Prüfungen". Derzeit sind die Kontrolleure rund um Sinsheim unterwegs. Am Mittwoch war die Brücke vor dem Ortseingang aus Richtung Hoffenheim an der Reihe, einen Tag zuvor die langgezogene Waidbachtalbrücke, die sich über das gleichnamige Bächlein und den Krebsgrund im Norden Sinsheims spannt.

Erst 2019 waren dort bei Routinekontrollen erhebliche Schäden an der Fahrbahn der Bundesstraße B292 und der Unterseite der Brücke festgestellt worden, die eine eilends anberaumte Reparatur nötig machten. Nachdem dann im vergangenen November auch die schadhaften Fahrbahnübergangskonstruktionen ausgetauscht worden sind, ist die Waidbachtalbrücke laut einer Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe inzwischen "bezüglich Schäden und Mängel in einem vergleichsweise guten Zustand". Zu Befunden an der am Mittwoch untersuchten Brücke konnte die Behörde noch keine Auskunft geben.

Dass es bei den Kontrollen zu Behinderungen des Verkehrs kommt, ist nicht zu umgehen, denn um nahe an alle wesentlichen Tragwerksteile heranzukommen, wird ein spezielles Unterflurgerät benötigt. Das große Spezialfahrzeug fährt oben im Schneckentempo den Brückenrand entlang, während in einem langen Korb darunter Fachleute stehen, die das Bauwerk inspizieren. Schon am Klang ihrer Hammerschläge erkennen sie, ob unter dem Beton ein Schaden lauert.

Sämtliche Befunde werden dokumentiert, bewertet und in eine bundeseinheitliche Datenbank eingepflegt. Die Kontrolltrupps des Regierungspräsidiums untersuchen laut Auskunft der Behörde auf diese Weise nach und nach alle 1400 Brücken im Bezirk, über die Bundes- oder Landesstraßen führen. Hinzu kommen noch rund 2500 Stütz- und Lärmschutzwände, 14 Tunnel, 17 Grundwasserwannen und noch zahlreiche andere Bauwerke wie Schilderbrücken und Entwässerungsbecken.