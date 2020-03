Sinsheim. (tk) Das Corona-Virus hat am Wochenende die Kraichgau-Realschule und damit eine der größten Schulen Sinsheims erreicht. Der Fall sei vom Betroffenen selbst schnell bemerkt und umgehend behandelt worden, hieß es zuletzt.

Erkrankt ist ein Lehrer, wie Schulleiter Holger Gutwald-Rondot und Oberbürgermeister Jörg Albrecht am Samstagabend nahezu zeitgleich mitgeteilt haben. Schüler, die zu dem Mann mittleren Alters Kontakt gehabt hätten, dürften die Schule auch am Montag – dem aufgrund des Bevölkerungsschutzes bis auf Weiteres letzten Schultag an den Sinsheimer Schulen – "nicht mehr betreten". Rondot sagt, es handle sich nach letzten Erkenntnissen um 90 seiner Schüler. Noch am Samstag und Sonntag seien deren Familien kontaktiert worden.

Der erkrankte Lehrer habe – so heißt es in einem Aufruf der Schule auf deren Internetseite – in der kritischen Phase die "Ethikgruppe 9b/d/e, Ethikgruppe 7d, Technikgruppe 7e, Technikgruppe 10c, die Sportgruppe 7a/b Jungen sowie sechs Schüler der Gruppe 8e unterrichtet", die nicht an einem so genannten "SE-Praktikum" und stattdessen am "Technikunterricht 10c teilgenommen" haben.

Der Mann, der nicht in Sinsheim, sondern in Heidelberg lebt, zeige "typische Grippesymptome" und befinde sich in häuslicher Quarantäne. Es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut" und er sei bereits "auf dem Weg der Besserung". Eine weitere Erkrankung im Umfeld der Schule war Rondot "zuletzt nicht bekannt". Der erkrankte Lehrer habe sich zuvor in Bayern aufgehalten und sich aus eigener Initiative krank gemeldet und einem Test unterzogen.

Mit dem Bekanntwerden des Testergebnisses zählten alle Schülerinnen und Schüler der genannten Gruppen zunächst und wohl auch nur zeitweise zur so genannten "Risikogruppe 1". Sie wurden umgehend noch am Samstag und Sonntag vom Gesundheitsamt kontaktiert, wie Rondot schildert. Nach den Vorgaben der Gesundheitsämter sei man zunächst davon ausgegangen, dass sich die Jugendlichen ab sofort einer 14-tägigen angeordneten Quarantäne zu unterziehen hätten. Am Sonntagmittag klang Rondot besonnener: Gespräche des Gesundheitsamts mit den Betroffenen, die mittlerweile stattgefunden hatten, hätten zur Einstufung der Schüler in Risikogruppe 2 geführt. Dies bedeute, sagte Rondot, dass den jungen Leuten "zwar eine häusliche Isolation" empfohlen, jedoch keine Quarantäne amtlich angeordnet werde. Maßnahmen, die mit dem Gesundheitsamt abgesprochen werden, müssten jedoch umgesetzt werden, sagte Rondot. Die Betroffenen dürften am heutigen Montag "nicht in die Schule kommen".

Realschüler, die nicht in den betroffenen Gruppen waren und stattdessen Religion oder Mädchensport besucht hätten, zählten nicht zur Risikogruppe und müssten getreu der Vorgaben des Sozial- und Kultusministeriums heute den letzten Tag vor der Schließung in die Schule kommen.