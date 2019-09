Sinsheim. (cbe) War es ein Kommunikationsfehler im Rahmen der Aufregung? Gänzlich lässt sich das wohl nicht mehr klären. Doch inwieweit der Auto-Brand, der sich am Montag in der Alten Waibstadter Straße ereignet hat, Folgen für den OP-Betrieb des Krankenhauses hatte, darüber gibt es widersprüchliche Aussagen.

In einer Pressemitteilung hatte die Polizei davon gesprochen, dass "Rauch durch die Lüftungsanlage in die Klinik eindrang und insgesamt vier Operationen nur eingeschränkt weitergeführt wurden". Nachdem die RNZ am Montag keine Stellungnahme von Seiten der GRN-Klinik erhalten konnte, teilte man am Dienstag mit: "Laut Klinikleiter Thorsten Großstück gab es keine Einschränkungen des OP-Betriebs." Lediglich bei der Einleitung einer Operation habe man aufgrund von wahrnehmbarem Rauchgeruch kurzzeitig gewartet, bis die Klimaanlage die Raumluft ausgetauscht hatte.

Überrascht von den scheinbaren Folgen der Rauchentwicklung zeigte sich Abteilungskommandant Thorsten von Hausen: Auf RNZ-Nachfrage berichtet er, dass es Möglichkeiten gegeben hätte, die Rauchsäule schneller herunterzudrücken. Doch im Rahmen des Einsatzes hätte niemand die Feuerwehrleute dazu aufgefordert - auch der technische Leiter der Klinik habe dies nicht getan. Und dieser sei beim Einsatz vor Ort gewesen. Darauf angesprochen erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle, dass Klinikpersonal den Polizisten vor Ort von eingeschränkten Operationen berichtet habe. Einen Kommunikationsfehler schließt Schätzle nicht aus.

Ein weiterer Aspekt: Das Auto, das Feuer fing, stand im Halteverbot. "Müsste hier nicht strenger kontrolliert werden?", fragten RNZ-Leser. Laut Werner Schleifer, Leiter des Ordnungsamts, wird auf der kompletten Umleitungsstrecke der Hauptstraßen-Baustelle mehrmals am Tag kontrolliert. Das Halteverbot werde akzeptiert, nur vor der Klinik nicht. Dort habe man schon hunderte Strafzettel verteilt, deshalb setze man bei Kontrollen einen Schwerpunkt auf diesen Bereich. Der Ordnungsdienst könne aber nicht 24 Stunden vor Ort sein, betont Schleifer.

Update: 17. September 2019, 18.30 Uhr

Sinsheim. (pol/rl) Ein brennendes Auto hat am Montagvormittag vor der GRN-Klinik so viel Rauch verursacht, dass Operationen behindert wurden. Kurz vor 11 Uhr war der Motorraum eines BMW, der vor der Klinik in der Alten Waibstadter Straße abgestellt war, in Brand geraten. Bis die Feuerwehr eintraf, versuchten Mitarbeiter der Klinik das Feuer zu löschen. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Allerdings war die Rauchentwicklung so stark, dass der Rauch durch die Lüftungsanlage in die Klinik eindrang und vier Operationen nur eingeschränkt weitergeführt wurden.

Nähere Hinweise hierzu liegen nicht vor, die RNZ konnte am Montag keine Stellungnahme von der Klinik erhalten.

Das Auto, das bis zum Fahrgastraum ausbrannte, musste abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen der Brandermittler zufolge dürfte ein technischer Defekt im Motorraum die Ursache für den Brand gewesen sein. Der Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Ob durch das Eindringen des Rauches in die Klinik ein Schaden entstanden ist, bedarf noch der Abklärung.