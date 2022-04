Sinsheim. (cbe) Mehrere zusätzliche Polizeifahrzeuge waren am Mittwoch am Revier zu sehen. Wie Polizeisprecherin Jenny Elsberg auf Nachfrage mitteilte, handelte es sich um zusätzliche Kräfte, die im Rahmen des Konzepts "Sicher in Sinsheim" im Einsatz waren. Diese seien unter anderem zu Fuß an "neuralgischen Punkten" unterwegs gewesen, beispielsweise am Bahnhof, in der Fußgängerzone und der Alla-Hopp-Anlage.

Laut Elsberg soll dies in nächster Zeit vermehrt so geschehen. Dafür sei es aber notwendig, dass die Kräfte von außen, beispielsweise vom Polizeipräsidium "Einsatz", nicht an anderen Stellen benötigt werden. Elsberg zeigte sich jedoch optimistisch, dass mit dem Rückgang oder Wegfall der sogenannten Spaziergänge der Corona-Maßnahmen-Kritiker Polizisten für andere Aufgaben frei werden.

Auf die Frage, ob diese sogenannten Spaziergänge die Polizei stark gefordert haben, antwortete Elsberg: "Das kann man durchaus so sagen."