Sinsheim. (pol/mare) Die Polizei hat in Sinsheim erneut eine Großkontrolle durchgeführt. Eine "Poser"-Szene, soll erst gar keine Chance vor Ort haben, sich zu etablieren.

So waren am Dienstag zwischen 16 und 21 Uhr rund 30 Polizisten in Sinsheim unterwegs. Neben Beamten der Ermittlungsgruppe "Poser" waren auch Ordnungshüter der Verkehrspolizeidirektion Mannheim und der Polizeireviere Schwetzingen, Heidelberg-Nord, Heidelberg-Mitte und Wiesloch an der Aktion beteiligt.

Insgesamt wurde 50 Fahrzeuge und 60 Personen überprüft: Drei Fahrzeuge waren dermaßen technisch manipuliert, das damit die Betriebserlaubnis erlosch. Sie wurden aus dem Verkehr gezogen und Bußgeldverfahren gegen die Halter und die Fahrer der Fahrzeuge eingeleitet.

Darüber hinaus erwischten die Beamten zwei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen. Sechs Autofahrer waren bei der Fahrt nicht richtig angeschnallt oder telefonierten mit dem Handy.

Die Kontrollen, so kündigt die Polizei an, werden weiter gehen.