Sinsheim. (pol/mün) Drei Männer sollen in der Nacht zu Donnerstag einen 18-Jährigen auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Sinsheimer Neulandstraße zusammengeschlagen haben. Zeuginnen beobachteten den Vorfall gegen 3.30 Uhr und alarmierten die Rettungskräfte. Sie berichteten, dass das Trio auf den Mann einschlug, bis er am Boden lag und sich nicht mehr bewegte. Dann sollen die Tatverdächtigen in einen schwarzen Wagen, vermutlich einen Kia SUV mit Erbacher-Zulassung, eingestiegen und fortgefahren sein, so die Polizei.

Der 18-jährige Sinsheimer wurde auf dem Parkplatz erstbehandelt und danach in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief jedoch ohne Erfolg. Die polizeilichen Ermittlungen dauern diesbezüglich noch an.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Rufnummer 07261/6900 melden.