Sinsheim-Steinsfurt. (abc) Auch wenn die 0:1-Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM gegen Frankreich vielen Fans wenig Freude bereitet hat, war die Stimmung bei Holger Frank schon Stunden vorher ausgelassen. Dafür verantwortlich war "Pfeffers EM-Kickstart" des Mannheimer Radiosenders "Regenbogen zwei".

"Im Rahmen unseres Rocksommers ,#endlichwiederleben‘ haben wir alle Hörer dazu aufgerufen, sich mit Fotos ihres Gartens zu bewerben, um dort ein zünftiges Fußballfest zu feiern", erklärte Event-Projektleiterin Sara Baas. Die Wahl aus Hunderten Einsendungen fiel dann auf Holger Frank, der davon erst am Montagmorgen per Telefon bei der Arbeit erfuhr: "Im ersten Moment war es unwirklich, weil die Bewerbung war eigentlich spontan", erinnerte sich der Gewinner an den ersehnten Anruf. Das Bild hatte er mehr aus Spaß eingesandt – und wurde nun prompt als Gewinner gezogen. Am Dienstagnachmittag begannen die Vorarbeiten für das Spektakel, die den Aufbau eines Großbildschirms sowie mehrerer Sonnenschirme umfassten, damit die Gäste aus Franks Freundeskreis vor eventuellen Regenschauern sicher waren. Zwei Stunden vor dem Anpfiff des Spiels sorgte dann der "Pitmaster" von "Hirschwirts BBQ", Lukas Beisel, für volle Mägen. "Die Spare-Ribs waren der Renner", betonte der Gastronom aus Rothenberg-Oberzent, während "Regenbogen"-Moderator "Pfeffer" die Partygäste in Stimmung brachte.

"Die deutsche Mannschaft hat zu wenig in der Offensive getan. Doch obwohl die Durchschlagskraft gefehlt hat, wäre ein Unentschieden gerecht gewesen", resümierte der Gastgeber nach der Partie. Abgesehen davon war "Pfeffers EM-Kickstart" für ihn "ein unvergessliches Erlebnis" und gerade das Essen "überragend gut". Aber nicht nur deshalb wurde noch lange weitergefeiert.