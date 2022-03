Sinsheim. (pol/rl) Am späten Dienstagvormittag kam es auf der Bundesstraße B45, kurz nach dem Ortsausgang von Sinsheim, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 85-jährigen Peugeot-Fahrer und einem Rettungswagen.

Der Rettungswagen befand sich kurz vor 11 Uhr auf einer Einsatzfahrt von Sinsheim in Richtung Hoffenheim und hatte dabei Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Sowohl vorausfahrende als auch entgegenkommende Fahrzeuge fuhren an die Fahrbahnränder, um dem Rettungswagen freie Bahn zu schaffen. So auch der Fahrer eines weißen Fahrzeuges, dem der 85-Jährige mit seinem roten Kleinwagen in Richtung Hoffenheim gefolgt war.

Der 85-Jährige beurteilte die Verkehrssituation offenbar anders und setzte zum Überholen des weißen Fahrzeuges an. Dabei kollidierte er in Höhe des Sinsheimer Schützenhauses seitlich mit dem Rettungswagen.

Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Als wichtigen Zeugen erhoffen sie sich vom Fahrer des weißen Fahrzeuges, das der 85-Jährige überholen wollte, konkrete Angaben zum Unfallgeschehen. Weitere Zeugen des Unfallablaufes können sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4111 oder beim Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/690-0 melden.