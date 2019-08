Von Tim Kegel

Sinsheim. Nach einer langen Phase der Ungewissheit hat der Bau des Parkhauses an der Dr.-Sieber-Halle in diesen Tagen begonnen. Stadt-werke-Chef Andreas Uhler und Projektleiter Kai Lichtwald vom Amt für Infrastruktur gehen davon aus, dass der Baukörper des Sechs-Millionen-Euro-Projekts "noch in diesem Jahr deutlich in die Höhe wächst". Der Bau soll zügig vonstattengehen und bis Juli 2020 nutzbar sein.

"Es war bislang schlichtweg zu teuer" - so kommentiert Uhler die lange Dauer vom Spatenstich am 21. Januar bis zu jetzigen Baubeginn. Die Stadtverwaltung hatte zuletzt ein Angebot zur Erstellung des Parkhauses von "knapp elf Millionen Euro" auf dem Tisch. Das Vorhaben lag kurzfristig auf Eis, wurde dann erneut ausgeschrieben.

Das Parkhaus mit seinen 271 Stellplätzen rundet das städtische Park-Konzept ab, welches Parkhäuser oder größere Freiflächen zum Parken am Rand der Innenstadt in allen Himmelsrichtungen verteilt vorsieht. Hierdurch wolle man "Parksuchverkehr im unmittelbaren Zentrum" vermeiden, sagt Uhler. Eine Parkroute des neuen Beschilderungskonzepts leitet den Verkehr mittels blauer Symbole. Unter den Stellplätzen sind fünf barrierefreie Buchten mit Extrabreite, ausgewiesen als Behindertenstellplätze, vier Elektro-Lade-Stellplätze mit Erweiterungsoption sowie zehn Frauenstellplätze. Im Durchschnitt messen die einzelnen Buchten fünf auf 2,60 Meter.

Zwei große Treppenhäuser mit Ausgängen in Richtung Freibad sowie Dr.-Sieber-Halle erschließen das komplett barrierefreie Parkhaus, dessen Fassade aus strukturiertem Streckmetall, versehen mit Lärmschutzelementen, besteht. Eine Überdachung zur Halle hin, wie sie wenige Stadträte mit Nachdruck forderten, wird es wahrscheinlich nicht geben. Diese, hieß es immer, behindere die Anlieferung zur Halle, etwa wenn Bühnentechnik mit Trucks angeliefert werden soll.

Weiter geht’s am Ilvesbach

Einher mit dem Bau des Parkhauses geht eine umfassende Neugestaltung des Schwimmbad- und des Ilvesbach-Wegs. Im Lauf der kommenden drei Wochen soll der Schwimmbadweg wieder von der Friedrichstraße aus befahrbar sein. Dort soll bald die Fahrbahn asphaltiert werden. Dann wandert die Baustelle vom Schwimmbadweg in den parallel entlang der Dr.-Sieber-Halle verlaufenden Weg "Am Ilvesbach", der ebenfalls in die Friedrichstraße mündet. Dieser wird im Lauf der kommenden Wochen saniert und umgestaltet. Teil der Maßnahme sind Anschlüsse des "UP1"-Turms auf dem Areal des Alten Hallenbads sowie weiterer geplanter Gebäude ans AVR-Nahwärmenetz.