Sinsheim. (tk) Das Parkhaus an der Dr.-Sieber-Halle wird aller Voraussicht nach am 7. September, einem Montag, in Betrieb gehen. Dies sagte der Sinsheimer Baudezernent Tobias Schutz am Dienstagabend auf Nachfrage der RNZ. Eine Einweihung in Form eines Fests – wie es sie zuvor oft bei städtischen Vorzeigeprojekten gegeben hatte – sei aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht machbar. Das Gebäude mit seinen rund 270 Stellplätzen ist inzwischen fertiggestellt und befahrbar. Derzeit werden letzte Arbeiten "an der Schranken- und Abrechnungstechnik" vorgenommen. Preislich bewegt sich das Parkhaus auf demselben Niveau wie die Einrichtungen an der Zwingermühle, am Karlsplatz und in der Grabengasse. Allerdings ist abzusehen, dass die Stadtverwaltung die Höhe ihrer Parkgebühren überdenken wird, zumindest mittelfristig. Das Thema Parken und Gebührensituation soll den Gemeinderäten voraussichtlich "im Oktober erstmals neu präsentiert werden". Man müsse jedoch auch bedenken, dass eine Preiserhöhung "zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirtschaftsförderlich wäre", sagte Schutz. Zur Finanzierung des eigentlichen Parkhauses mit dessen jährlichen Abschreibungen reichten die dort eingespielten Parkgebühren "bei weitem nicht aus", sagte Schutz. Allenfalls die Betriebskosten könnten hiermit abgedeckt werden. Das Parkhaus an der Dr.-Sieber-Halle kostet rund sechs Millionen Euro. Es soll dabei helfen, "Parksuchverkehr im unmittelbaren Zentrum" zu vermeiden, sagte Stadtwerke-Leiter Andreas Uhler beim Baubeginn vor ziemlich genau einem Jahr. Unter den Stellplätzen sind fünf barrierefreie Buchten mit Extrabreite, ausgewiesen als Behindertenstellplätze, vier Elektro-Lade-Stellplätze mit Erweiterungsoption sowie zehn Frauenstellplätze. Im Durchschnitt messen die einzelnen Buchten fünf auf 2,60 Meter. Zwei Treppenhäuser mit Ausgängen in Richtung Freibad sowie Dr.-Sieber-Halle erschließen das komplett barrierefreie Parkhaus.