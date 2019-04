Sinsheim. (pol/mün) Gewerbsmäßiger Diebstahl wird einem 24 Jahre alten Mann vorgeworfen, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Der Mann soll in Sinsheim in einem Drogeriemarkt auf Beutezug gegangen sein, so die Polizei.

Ein Ladendetektiv wurde auf sein Treiben am 16. April aufmerksam und rief die Polizei. Erst ging man davon aus, dass der Tatverdächtige hochwertiges Parfum im Wert von fast 550 Euro gestohlen habe. Bei seiner Durchsuchung durch die Beamten wurden aber nochmals acht Parfum-Flacons gefunden, die einen Wert von etwa 630 Euro haben sollen.

Seit 17. April sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft, die die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg erlassen hat.