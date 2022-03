Sinsheim. (tk) Die Golfplatz-Erweiterung auf dem Buchenauerhof mit Hilfe von rund 15.000 Fuhren Erdaushub sorgt weiter für massive Beschwerden. So schilderte es Weilers Ortsvorsteher Manfred Wiedl bei der jüngsten Sitzung des Technik- und Umweltausschusses des Gemeinderats.

"30 Lkw in einer halben Stunde – danach wieder zurück" bewegten sich zwischen Reihen, Weiler und Buchenauerhof. Wiedl hat die Fahrzeuge selbst gezählt und mit Zahlen verglichen, die ihm Anwohner beider Ortschaften genannt hätten. "Ein Unding", nannte er das. Inzwischen gebe es auch ähnliche Transportbewegungen zum selben Zielort ab der Autobahnabfahrt Sinsheim-Süd über die Höhe zum Steinsberg und – erneut – den Ortskern von Weiler. "Die Leute sind stinksauer", sagte Wiedl. Durch den Begegnungsverkehr der Schwerlastfahrzeuge sei es, neben Straßen- und Bankettschäden, auch zu "gefährlichen Situationen" für Fußgänger, Kinder auf dem Schulweg und die Fahrzeugführer selbst gekommen. Regelrecht darauf warten könne man, so sagt man in Weiler und Reihen, "bis mal einer neben drin im Graben liegt". Mit den schweren Kippen werde gerast "wie irrsinnig", würden Kurven geschnitten, Tempolimits übertreten und man schramme an der Straßenverkehrsgefährdung oft nur knapp vorbei. Die Rede ist auch von Hühnerhaltern unweit der Strecke, deren Tiere verschreckt seien und schlecht Eier legen würden.

"Lange geht das nicht mehr gut", sagte Wiedl und fordert ein Umdenken: Es werde für den Umbau des Sechs- auf einen Neunloch-Golfplatz "Diesel verblasen ohne Ende", um mit den Erdmassen von bis zu 250.000 Kubikmetern ein etwa 200 Meter langes und 70 Meter breites Tal um rund acht Meter anzuheben. Wiedl, der für die Freien Wähler im Gremium sitzt, schlug nun vor, "einen Stopp zu machen" und den Golfplatz lediglich mit den bis dato angelieferten Erdmengen zu Ende zu modellieren, jedoch keine weiteren Fuhren zu gestatten.

Beim Golfclub waren im Zuge eines behördlichen Baustopps – dieser gilt weiterhin – die Lkw-Fuhren wieder zugelassen worden, jedoch nicht der Einbau des Materials, da Auflagen erfüllt und Unterlagen nachgereicht werden müssen. Nachdem Untere Naturschutzbehörde und der Naturschutzbund zudem Bedenken wegen durchs Bauvorhaben bedrohter Amphibien geäußert hatten, war zunächst das Schutzkonzept von den Bauherren angepasst worden. Auch zeigte man sich beim Golfclub bereit, eine Reihe zusätzlicher Biotopmaßnahmen zu erledigen.

Seither wurde es ruhig; für Wiedl zu ruhig: "Mich wundert es", sagte er in Richtung der Grünen-Fraktion, "dass der Naturschutz so schnell die Füße still hält." In Golfer-Kreisen gilt die Erweiterung des Platzes indessen als Alleinstellungsmerkmal sowohl beim Spielerlebnis wie auch in Sachen Leistungssport. Einmal fertiggestellt, hat die Anlage dann insgesamt 27 Löcher, wovon man sich einiges an zusätzlicher Attraktivität verspricht. Auch im weiteren Umkreis von Sinsheim gibt es keinen vergleichbaren Platz.

Trotzdem sind viele Fragen weiter offen. Klärung verspricht man sich jetzt von einem Gespräch zwischen dem Gemeinderat und Vertretern des Golfclubs sowie der am Bau Beteiligten im Rahmen der kommenden Sitzung. Das Thema wird nicht-öffentlich besprochen, weil laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht auch "private Details in den Unterlagen offen gelegt" werden würden.