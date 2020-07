Gerhard Langer ist überzeugt: Insbesondere an Grundschulen ist nicht das Schulgebäude oder die Größe der Klasse das Wichtigste, sondern die Lehrerpersönlichkeit. Foto: C. Beck

Von Christian Beck

Sinsheim-Reihen. Er war 42 Jahre Lehrer, davon 30 Jahre als Rektor der Wingertsbergschule. Zudem war er 20 Jahre geschäftsführender Schulleiter in Sinsheim und über 30 Jahre als Beratungslehrer tätig. Doch nun geht Gerhard Langer in den Ruhestand. Eine große Abschiedsfeier gibt es corona-bedingt nicht. Die RNZ traf sich deshalb zum Gespräch.

Herr Langer, Sie gehen ohne große Feier. Wie geht es Ihnen damit?

Das Abschiednehmen wird mir trotzdem nicht leicht gemacht. Jedes Kind hat mir eine Karte mit persönlichen Wünschen geschrieben. Diese Karten hängen schon seit zwei Wochen im Foyer und ich erfreue mich jeden Tag daran. Corona hat aber auch etwas Positives.

Inwiefern?

Bei einer großen Verabschiedungsfeier, bei der die Kinder Lieder singen, Gedichte aufsagen, etwas vorführen und viele Abschiedsworte gesprochen werden, wäre es mir noch schwerer gefallen, zu gehen.

Aber haben Sie sich nicht genau das gewünscht?

Am Anfang habe ich es bedauert. Gerne hätte ich noch zusätzlich Freunde und Wegbegleiter eingeladen. Jetzt habe ich gemerkt, dass mehrere kleine Verabschiedungen auch sehr schön sein können. Meine Schulleiterkollegen haben mich zu Hause überrascht, und sich von mir verabschiedet. In 20 Jahren als geschäftsführender Schulleiter habe ich selbst 60 Amtseinführungen und Verabschiedungen erlebt und mitgestaltet. Das waren immer große Veranstaltungen. Bei meiner eigenen Verabschiedung geschah dies jetzt im Rahmen einer kleinen Dienstbesprechung. Das habe ich als sehr wertschätzend und persönlich erlebt.

Sie hätten auf Wunsch noch länger arbeiten können. Haben Sie einmal darüber nachgedacht?

Nein, das war nie meine Absicht!

Ich schätze Sie aber als jemanden ein, der seine Arbeit gerne gemacht hat.

Sehr gerne. Ich war jetzt 30 Jahre an meiner Schule, das genügt.

Ich könnte mir vorstellen, dass Kinder an der Schule sind, deren Eltern Sie schon unterrichtet haben.

Inzwischen viele. Meine ältesten Schüler, die ich an der Wingertsbergschule entlassen habe, werden in diesem Jahr 40. Ich werde immer wieder mal freundlich in der Stadt angesprochen: "Herr Langer, kennen Sie mich noch?" Dann muss man mir aber auf die Sprünge helfen. (lacht) Schüler, die mit zehn Jahren meine Schule verlassen, sehen mit 25 oder 35 Jahren ganz anders aus.

Hat es Sie in den 30 Jahren nicht einmal gereizt, an eine andere Schule zu wechseln?

Nein. Die Zeit an der Wingertsbergschule war viel zu interessant und abwechslungsreich. Ich bin immer gerne in meine Schule gegangen. Auch, wenn sich im Laufe der Jahre einiges verändert hat.

Was hat sich denn verändert?

Ich habe drei neue Bildungspläne miterlebt, die umgesetzt werden mussten. Die Zeit für Verwaltungsaufgaben hat deutlich zugenommen. Auch die Familienstrukturen haben sich verändert.

Inwiefern?

Wir haben in jeder Klasse "Trennungskinder". Die meisten Kinder leiden sehr darunter. In vielen Familien sind beide Elternteile berufstätig. Für die Kinder bleibt manchmal zu wenig Zeit. Und der Medienkonsum hat zugenommen. Manche Kinder sitzen zu lange am Computer oder sind mit dem Handy beschäftigt. Das Spielen draußen mit Freunden hat nicht mehr den Stellenwert wie früher.

Inwieweit merken Sie das?

Die Aufmerksamkeit und die Konzentration lassen schneller nach.

Sie sind gebürtiger Sinsheimer. Dass Sie nach Ihren Stellen im Schwarzwald und im Raum Stuttgart hier gelandet sind, war kein Zufall, oder?

Ja, irgendwann wollten meine Frau und ich wieder zurück in die Heimat. Das war gar nicht so einfach. Ich hätte zum Schuljahresanfang 1990/91 an der Grundschule Reihen beginnen sollen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mich aber erst im April 1991 freigegeben. So kam ich wieder in die "Badische Toscana". Der damalige Oberbürgermeister Dr. Horst Sieber meinte bei meinem Antrittsbesuch: "Herr Langer, Sie sind mir recht. Sie sind ein echter Sinsemer, das passt." (lacht)

Was war Ihnen in 30 Jahren an der Wingertsbergschule besonders wichtig?

Die Kinder natürlich. Bei Grundschulkindern ist die Bandbreite an Talenten sehr groß. Mir war es immer wichtig, sie zu fördern und zu fordern. Somit konnte ich sie mit einem guten Gefühl in die weiterführenden Schulen entlassen. Ich erinnere mich an Kinder, die ihren "Weg" gemacht haben, obwohl sie sich anfänglich schwertaten. Darüber freue ich mich ganz besonders. Außerdem war mir immer die vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit mit meinem Lehrerkollegium und meiner Sekretärin wichtig. Gute Arbeit kann man nur mit einem gut funktionierenden Team leisten. Da war ich auf der "Sonnenseite". Dafür kann ich nur danke sagen.

Was ist noch zu sagen?

Ich vertrete die Meinung: Das Wichtigste ist nicht unbedingt das Schulgebäude oder die Klassengröße.

Sondern?

Die Lehrerpersönlichkeit. In der Grundschule lernt das Kind für seinen Lehrer. Aber dazu muss die Lehrer-Schüler Beziehung stimmen.

Oft heißt es, die Erwartungshaltung der Eltern an die Lehrer ist gestiegen.

So grundsätzlich würde ich das nicht sagen. Was den Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung anbelangt, haben wir aber Eltern, die etwas beratungsresistent sind. Sie wollen, dass ihr Kind einen Weg geht, der am Anfang nicht zu seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten passt. Dann sind die Kinder überfordert, verlieren oft den Anschluss und müssen die Schule wechseln. Aus meiner Erfahrung kann ich aber sagen, dass viele Eltern die pädagogische und fachliche Meinung der Lehrer schätzen und teilen.

Auf die Wingertsbergschule gehen Kinder aus Reihen, Adersbach, Ehrstädt und Hasselbach. Handelt es sich um eine Schule im Dorfidyll?

Nicht ganz. Wie gesagt: Viele Eltern haben weniger Zeit als früher. Oft wohnen die Großeltern in der Nähe und können manche familiären Schwierigkeiten auffangen und ausgleichen. In den Dörfern sind der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung durch andere Familien noch gewährleistet.

Die Schule wird gerade umgebaut. Wären Sie nicht gerne dann gegangen, wenn alles fertig ist?

Absolut. Der Anbau ist ein großartiges Projekt, das die Wingertsbergschule noch einmal aufwertet. Es entsteht ein geschützter Innenhof. Zudem bekommen wir eine kleine Bühne mit verglaster Aula. Gerne hätte ich alles mit einem schönen Schulfest eingeweiht.

Was haben sie jetzt vor?

Einiges, was in letzter Zeit zu kurz gekommen ist. Ich lese sehr gerne, unter anderem Krimis. Aber bei mir stapeln sich die Bücher. Ich gehe Bergwandern, fahre Rad – kein E-Bike – und spiele immer noch leidenschaftlich Fußball. Bezeichnenderweise nennen wir uns "Griffelspitzer". Außerdem möchte ich in Zukunft einfach mehr Zeit für mich, meine Familie und meine Freunde haben.

Was wird Ihnen fehlen?

Mit Sicherheit die Kinder. Meine Tür stand für alle immer offen. Und das werde ich – neben den Kolleginnen und den Eltern – besonders vermissen.