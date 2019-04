Von Christian Beck und Tim Kegel

Sinsheim. Der verheerende Brand von Notre-Dame in Paris bewegt viele Menschen. Könnte solch ein Feuer auch in und um Sinsheim eine Kirche zerstören? Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es? Gab es bereits Kirchenbrände? Die RNZ fragte nach.

Klar ist: Die große Drehleiter im Sinsheimer Feuerwehrhaus wäre den Turmhöhen der Kirchen im Stadtgebiet wohl gewachsen, sagt Stadtbrandmeister und Berufsfeuerwehrmann Michael Hess. In schwierigen Lagen - durchaus bei brennenden Kirchen, die oft weitläufig, hoch und schwer zugänglich sind - gewährleiste der kreisweite Drehleiter-Alarmplan die Verfügbarkeit weiterer Drehleitern und Teleskoplöschbühnen "binnen 40, 45 Minuten", sagt Hess. Beim Brand einer Spedition vor wenigen Jahren habe dieser Alarmplan gegriffen.

Ein Kirchenbrand ist "ein kniffliges Ding", sagt Hess: In den engen und oft geschlossenen Dachgeschossen sammle sich leicht und schnell heißes Rauchgas, "das bei Sauerstoffkontakt schnell durchzündet". Trockenes Gebälk und der schwierige Zugang, der "oft nur über einen Turm möglich" sei, verkompliziere die Lage. Faktoren bei Notre-Dame seien, glaubt Hess, auch das riesige Baugerüst sowie die Bleidächer gewesen: Letztere fingen bei enormer Hitze zu tropfen an und erzeugten weiteres Feuer; ein Gerüst erschwere die Arbeiten und könne im Brandfall zur "Gefahr für die Fahrzeuge und vor allem meine Leute werden", sagt Hess. Dass ein Kirchenbrand trotz aller Bemühungen verheerend verlaufen könnte, hiervor sei natürlich auch der Kraichgau nicht gefeit.

Betroffen von der Katastrophe in der französischen Hauptstadt zeigen sich auch Dekanin Christiane Glöckner-Lang und Dekan Thomas Hafner. Beide räumen ein: Theoretisch könnte so etwas auch im Kraichgau passieren. "Wenn es einmal brennt, dann wahrscheinlich richtig", schätzt Glöckner-Lang. Als Brandursache halten beide Kerzen für gefährlich, die vor allem an Hochfesten wie Weihnachten oder dem vor der Türe stehenden Osterfest reichlich zum Einsatz kommen. Hafner betont jedoch, dass hier besondere Vorsicht an den Tag gelegt werde, insbesondere von den Mesnern.

Ein technischer Defekt könnte aber auch einen Brand auslösen - momentan wird davon ausgegangen, dass dies die Ursache für das Feuer in Notre-Dame war. Um dem vorzubeugen, gebe es regelmäßige Begehungen, erklärt Hafner. So werde beispielsweise die Elektronik regelmäßig überprüft. Die Dekanin spricht von "ziemlich hohen Brandschutzauflagen".

Rauchmelder gehören dazu allerdings nicht - dies bestätigte ein Anruf im kirchlichen Bauamt: In Gemeindehäusern sind sie Pflicht, Kirchengebäude unterlägen aber nicht den gleichen Richtlinien als Versammlungsstätte. Historische Bauten benötigten aus ästhetischen Gründen keine Brandschutzmelder, heißt es. Stadtkommandant Hess gibt zu bedenken, dass Brandschutz-Standleitungen, derer es in den zur meisten Zeit leer stehenden Kirchen bedürfe, "sehr teuer sind".

Größere Brände in den letzten zehn Jahren sind der Dekanin nicht bekannt, hin und wieder käme es jedoch zu Rauchschäden. Von einem schweren Brand weiß jedoch Hafner zu berichten: Die Kirche "Heilige Familie" in Weiler brannte am 12. Juni 1984 fast vollständig nieder. Auch die drei Schilling-Glocken aus dem Jahr 1957 wurden zerstört. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar von Schweißarbeiten auf dem Dach. Die Kirche wurde aber wieder aufgebaut, am 23. Juni 1985 konnte darin wieder Gottesdienst gefeiert werden. "Viele sagen, sie ist jetzt schöner als früher", berichtet Hafner. Denn beim Wiederaufbau seien überstrichene Deckenmalereien freigelegt worden.

Dass die Kathedrale in Paris wieder aufgebaut werden soll, finden beide Dekane wichtig. Falls es im Kraichgau zu einem Kirchenbrand kommen sollte, sind sich beide sicher, dass es auch hier zu einem Wiederaufbau kommen würde. "Die Redewendung ,Die Kirche bleibt im Dorf‘ ist nicht nur ein Spruch", findet Hafner. Der Dekan ergänzt: Eine höhere Macht habe da ja auch noch einen gewissen Einfluss. Schließlich habe jede Kirche einen Schutzpatron ...