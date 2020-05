Sinsheim-Adersbach. (zg/cbe) Rund drei Monate dauerten die Arbeiten zur Erschließung der Bauplätze in der Schützenstraße, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Nun sind die Grundstücke erschlossen und an das Hochgeschwindigkeits-Internet angeschlossen. Man habe als Stadt bewusst den Fokus nach innen gerichtet und die innerörtliche Erschließung vorangetrieben, betonte Oberbürgermeister Jörg Albrecht bei der Eröffnung. Lobende Worte für die Umsetzung fanden auch Ortsvorsteher Alexander Hotz und Baudezernent Tobias Schutz. Mit der Nachverdichtung werden freistehende innerörtliche Flächen genutzt, so würden Wohnen und Leben im Ortskern noch attraktiver.

Wie Albrecht mitteilte, steht ein Teil der Grundstücke noch zum Verkauf. Das Mindestgebot pro Quadratmeter belaufe sich auf 225 Euro. Alle weiteren Informationen dazu finden sich unter www.sinsheim.de unter der Rubrik Wirtschaft & Bauen, Unterrubrik Bauen & Wohnen sowie beim Amt für Stadt- und Flächenentwicklung unter Telefon 07261 / 404225.