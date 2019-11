Von Tim Kegel

Sinsheim.Neuer Kopf an der Spitze des Sinsheimer Technischen Hilfswerks: Der Reihener Patrick Bräunling ist ein „Alter Hase“ in den Retter-Kreisen rund um die Große Kreisstadt und gut in der Szene vernetzt. Der 39-Jährige tritt an die Stelle von Olaf Balzer als Ortsbeauftragter, der im August 2018, kurz nach der Einweihung des neuen THW-Domizils in der Neulandstraße, plötzlich verstorben war.

Ein Ehrenamt beim THW gilt als anspruchsvoll, fordernd, zeitaufwendig. So stellte es Clemens Heck dar, der als Leiter des THW in Neckargemünd die Sinsheimer Behörde seit dem Tod von Balzer kommissarisch unter sich hatte und sich als „Headhunter“ auf die Suche nach Ersatz gemacht hatte. Nicht jeder, der es sich zutraut, kann eine THW-Abteilung leiten, schilderten Regionalstellenleiter Markus Jaugitz und Landesbeauftragter Dietmar Löffler zuvor. Die Einsätze können bundes- und auch weltweit stattfinden, erfordern Erfahrung und Koordinationstalent, Sinsheim habe noch die Spezialität eines unfallträchtigen Autobahnabschnitts zu bieten. So sieht es aus.

Das THW ist trotz seiner ehrenamtlichen Struktur außerdem eine Bundesbehörde. Es sei unabdingbar, dass man als deren Leiter „ein gerüttelt Maß an Bürokratieunerschrockenheit“, Stressresistenz und Belastbarkeit mitbringe. Und dass viele von der „Blaulichtfamilie“ sprechen, hat weniger mit Pathos zu tun als mit der Tatsache, dass THW-Mitglieder viel Zeit mit einander verbringen und Extremsituationen sie zusammenschweißen.

Als „Headhunter“ mit Humor zeigte sich Clemens Heck; er knüpfte den Kontakt. Fotos: Tim Kegel

Bräunling ist Single. Er zählt zum Inventar des Roten Kreuzes in der Rhein-Neckar-Region. Durchs DRK hat Bräunling Erfahrung mit Großlagen und komplexen Einsätzen im Katastrophen- und Zivilschutz. Von einer „Idealbesetzung“ ist die Rede beim THW, um auch die Zusammenarbeit mit anderen Rettungsorganisationen, Stadtverwaltung, Landkreis und Polizei „weiter voran zu bringen“. Lange Zeit war Bräunling im Katastrophenschutz des Roten Kreuzes tätig. Ein guter und herzlicher Kontakt zum THW, sagt er, war bereits im Jahr 2015 entstanden, als beide beim Einsatz in der Halle 6 der Messe Sinsheim beteiligt waren, die damals als Flüchtlings-Erstaufnahmezentrum genutzt wurde.

Dort lernten sich Bräunling, der damals den Einsatz koordinierte, und THW-Mann Heck näher kennen. Im Hauptberuf ist Bräunling IT-Administrator. Er sitzt außerdem im Ortschaftsrat von Reihen. Das THW Sinsheim habe Bräunling gut aufgenommen, auch bei den Mitgliedern ist der Reihener kein Unbekannter. Als Antrittsgeschenk gab es unter anderem „Nervennahrung“ – eine Magnum-Packung Gummibärchen. Dem DRK will Bräunling treu bleiben, wenn auch im zweiten Glied. Seine Wahl war einstimmig erfolgt. Bräunling selbst sagt, dass „ein außergewöhnliches Team am Werk“ in der Neulandstraße sei und er sich von Anfang an sehr wohl gefühlt habe.

Die Arbeit des THW unterscheidet sich deutlich von Feuerwehr-Einsätzen. Bei Unfällen auf der A6 rückt es zumeist später an, etwa dann, wenn es um die Bergung und Räumung von Unfallwracks mit schwerem Gerät oder die großflächige Ausleuchtung des Einsatzgebiets geht. Auch nach der Schlammlawine, die nach einem Gewitter in Sinsheim-Dühren Höfe und Straßen flutete, war das THW im Einsatz.