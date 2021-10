Die Arbeiten am neuen Markt in der Neulandstraße sind weit gediehen, am Freitagnachmittag wurden große Werbeplakate installiert. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Von außen sieht es schon gar nicht mehr so sehr nach Baustelle aus, drinnen wird aber fleißig gearbeitet: Die Arbeiten am neuen Kaufland-Markt in der Neulandstraße sind in der finalen Phase. Am Donnerstag, 2. Dezember, ist die Eröffnung geplant, am 1. Dezember hat der alte Kaufland-Markt in der Martin-Luther-Straße seinen letzten Verkaufstag. Was danach mit dem Gelände passiert, ist laut Stadtverwaltung noch nicht entschieden.

Der neue Einkaufsmarkt hält 4000 Quadratmeter Verkaufsfläche bereit und ist somit größer als der bisherige, der über weniger als 3000 Quadratmeter verfügt. Dementsprechend sollen Sortiment und Gänge breiter, die Regale niedriger und die Technik moderner sein, teilt die Unternehmenskommunikation mit. Mehr als 300 Parkplätze stehen zur Verfügung.

"In den Wochen bis zur Eröffnung erfolgt unter anderem die gesamte Einrichtung der Filiale: Regale und Kühlmöbel werden aufgebaut und kurz vor dem Eröffnungstag komplett mit Ware befüllt", teilt Alisa Götzinger von der Unternehmenskommunikation auf Anfrage mit. Die Bauarbeiten seien im Zeitplan.

Daran hat offenbar auch ein Diebstahl im großem Umfang nichts geändert: In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober waren bereits verlegte Kupferkabel im Wert von 50.000 Euro von der Kaufland-Baustelle gestohlen worden. Mit Verweis auf ein laufendes Verfahren gibt Kaufland dazu keine Auskunft. Polizeisprecher Norbert Schätzle sagt auf Anfrage, dass es in dieser Angelegenheit bislang keine neuen Erkenntnisse gibt. Diesen Fall noch aufzuklären, sei schwierig.

Was wird nun aus der alten Kaufland-Filiale, die seit dem Jahr 2000 in der Martin-Luther-Straße betrieben wird? Kaufland ist dort Mieter, das Unternehmen wird dort unter anderem das Inventar ausbauen, teilt Götzinger mit. Das werde "bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein". Ein neuer Supermarkt darf dort nicht betrieben werden. Doch auch für andere Zwecke taugt das Gebäude wohl nicht: Die Bausubstanz gilt als nicht mehr gut, laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht wird es wahrscheinlich abgerissen.

Doch was wird an der prominenten Stelle dann entstehen? Laut OB sind die Pläne noch nicht konkret. Vorstellbar wären Wohnungen, eine Kita und ein Hotel. Das Gelände gehört nicht der Stadt. Die Fläche ist in zwei Grundstücke unterteilt, die Eigentümer kommen nicht aus Sinsheim. "Wir sind mit den Eigentümern in guten Gesprächen", sagt der OB.

Mit Bedenken verfolgen manche Sinsheimer die Neueröffnung des Kaufland-Markts in der Neulandstraße, darunter auch Inhaber von Einkaufsgeschäften. Sie fürchten, dass der große neue Markt mit den zahlreichen Parkplätzen Kunden und somit Kaufkraft aus der Innenstadt abzieht. Bei der Stadtverwaltung hatte man aber stets betont, dass es im neuen Kaufland kein "Shop-in-Shop"-Konzept geben wird.