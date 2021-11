Sinsheim. (dpa/lsw) Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges im Rhein-Neckar-Kreis am Sonntagnachmittag ist die Unfallursache weiterhin unklar. Die Identität des verstorbenen Piloten, ein 20 Jahre alter Mann, wurde allerdings geklärt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Tote werde derzeit obduziert.

Die Maschine sei am Flughafen Münsingen-Eisberg gestartet und am frühen Nachmittag in einem unbewohnten Feldgebiet in Sinsheim rund 500 Meter von einem Sportplatz entfernt abgestürzt. Es habe sich nur der 20-Jährige in dem Ultraleichtflugzeug befunden.

Update: Montag, 8. November 2021, 09.15 Uhr

Ein Toter bei Kleinflugzeug-Absturz bei Ehrstädt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort. Die Absturz-Ursache ist noch unklar.

Von Julian Buchner und Tim Kegel

Sinsheim-Ehrstädt. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Feldgebiet zwischen Ehrstädt und Steinsfurt ist am frühen Sonntagnachmittag der Pilot der Maschine ums Leben gekommen. Die Maschine war gegen 13.20 Uhr auf einem Feld in der Nähe der Ehrstädter Sportanlagen zwischen mehreren Bäumen abgestürzt und am Boden zerschellt.

Ein Großaufgebot von Rettungs- und Einsatzkräften eilte zur Unglücksstelle im Westen des Sinsheimer Stadtteils, darunter, neben der Einsatzabteilung der Feuerwehr Sinsheim und den Feuerwehren aus Ehrstädt und dem Nachbarort Hasselbach, auch Experten der Kriminalpolizei Heidelberg, der Kriminaltechnik und des Bundesamts für Flugunfall-Untersuchung. Gegen 15 Uhr rückte auch das Technische Hilfswerk Sinsheim zur Beleuchtung der Absturzstelle aus.

Nicht benachrichtigt worden war nach ersten Erkenntnissen indessen die Helfer-Vor-Ort-Gruppe des Roten Kreuzes, die sich um die Erstversorgung von Verletzten in dem entlegenen Dorf kümmern soll.

Ob die Freiwilligen überhaupt noch etwas hätten bewirken können, war am Nachmittag allerdings fraglich: Nach ersten Erkenntnissen war die Maschine im tiefen Flug "an einem Gittermast" hängen geblieben. Hierbei riss wohl eine Tragfläche des Tiefdeckers ab, woraufhin das Flugzeug unkontrollierbar wurde, nicht mehr abzufangen war und auf dem Feld zerschellte.

Trümmer lagen in einem Umkreis von mehren hundert Metern verteilt. Schwierig gestalteten sich die Bergungsmaßnahmen auch aufgrund eines an Bord der Maschine installierten Rettungssystems, welches aus einer Treibladung und einem Fallschirm besteht. Das Bauteil hatte am Ende nicht ausgelöst und stellte eine Gefahr für die Einsatzkräfte und bei der Bergung des Toten und der Trümmer dar. Fachleute des Landeskriminalamts lösten den Mechanismus schließlich kontrolliert aus.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine "Eurostar EV-97" des tschechischen Flugzeugbauers Evektor; ein Ultraleichtflugzeug, etwa 300 Kilogramm schwer, mit einer Leistung von rund 100 PS und einer Spitzengeschwindigkeit bis etwa 180 Kilometer pro Stunde. Bei dem abgestürzten Modell soll es sich um eine Version mit hydraulischem Verstellpropeller und Schleppkupplung für Segelflugzeuge handeln. Die seit dem Jahr 1997 gebaute Maschine gilt in Fliegerkreisen als bewährt, gutmütig und zuverlässig.

Die Hintergründe des Absturzes sind laut Polizei noch unklar, ebenso die Identität der Person im Cockpit. Bis zuletzt war unbekannt, wo das Flugzeug gestartet und stationiert war.

Update: Sonntag, 7. November 2021, 19.02 Uhr