Sinsheim. (cbe) Corona-Verdachtsfälle gibt es in der GRN-Klinik fast täglich, häufig sind mehrere Patienten pro Tag betroffen. Dass der Test positiv ausfällt, jemand also an Covid-19 erkrankt ist, gab es im Krankenhaus aber seit einem Monat nicht mehr. Doch just als die RNZ bei Chefarzt Johannes Berentelg (Foto: GRN) deshalb nachfragte, meldete dieser einen neuen bestätigten Fall. Im Gespräch schätzt Berentelg die aktuelle Entwicklung ein und äußert sich auch zu Badesee-Schließungen und Urlaubsplänen.

Seit Mittwoch ist klar, dass ein Krankenhauspatient an Covid-19 erkrankt ist. Laut Berentelg liegt er auf der Isolierstation, benötigt keine intensivmedizinische Behandlung und gehört nicht zur Risikogruppe. Wo er sich angesteckt hat, habe man bislang nicht herausfinden können. Er komme aber nicht aus dem Ausland und habe mit sensiblen Bereichen wie Altenheimen keinen Kontakt.

GRN-Chefarzt Johannes Berentelg. Foto: GRN

Dass über den Zeitraum von einem Monat hinweg kein bestätigter Fall im Krankenhaus vorlag, freut Berentelg: "Jede Woche ohne Covid-19-Patient ist ein Glücksfall." Im Vergleich zum März sei die Lage weit weniger dramatisch, was die Zahl der Erkrankten sowie der Krankheitsverläufe anbelangt.

Momentan sei die Gefahr, sich anzustecken, etwas geringer, da sich viele Leute im Freien aufhielten und meistens auf ausreichenden Abstand zu anderen Personen achteten. In der Sommerzeit rechnet Berentelg deshalb eher mit vereinzelten Corona-Fällen.

Was das Thema Urlaub anbelangt, rät der Chefarzt zur Vorsicht: Öffentliche Verkehrsmittel oder das Flugzeug zu nutzen, hält er für problematisch. "Ich würde eher mit dem Privatwagen in den Urlaub fahren", rät er. Beim Reiseziel gelte es abzuwägen. Die Nachbarländer hält Berentelg für unproblematisch. Von entfernten Urlaubsorten rät er ab. Falls es zu einer Corona-Erkrankung komme, sei die medizinische Versorgung dort häufig nicht so gut wie in vielen europäischen Ländern. Zudem wäre ein Rücktransport nach Deutschland problematisch.

Was die Schließung von Badeseen anbelangt, darunter auch des Breitenauer Sees, hat Berentelg eine klare Meinung: "Das war nötig und richtig." Badegäste hätten sich dort verhalten, "als ob es Corona nicht gibt". Viele Personen hatten dort Abstände nicht eingehalten und keinen Mundschutz getragen. Der Chefarzt hält es weiterhin für sinnvoll, eine Maske zu tragen. Der Schutz beschränke sich zwar darauf, dass Erkrankte jene schützen können, die nicht erkrankt sind. Doch der Mundschutz habe auch eine psychologische Funktion, betont Berentelg: Er erinnere den Träger, dass es Corona gibt und Abstand eingehalten werden sollte.

Im Herbst und Winter rechnet der Chefarzt wieder mit mehr Covid-19-Patienten. Denn dann halten sich Menschen wieder mehr in geschlossenen Räumen auf, bei feucht-fröhlichen Feiern werde der Abstand nicht immer eingehalten. Vor diesem Hintergrund sei der Betrieb der Isolierstation im Krankenhaus weiterhin vorgesehen.