Von Christian Beck

Sinsheim. Die Farbe klebt manchen noch an Armen und Beinen, doch die Gesichter strahlen: Am gestrigen Sonntagnachmittag, kurz vor dem offiziellen Ende der 72-Stunden-Aktion, machte sich Zufriedenheit bei den Teilnehmern breit. Denn die Aufgaben, die den beiden Gruppen aus Sinsheim gestellt wurden, wurden innerhalb von drei Tagen erledigt - teilweise liegen die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sogar deutlich über den Vorgaben. Nun blicken sie mit ein wenig Stolz auf ihre Werke: Die Ministranten aus Sinsheim haben einen Kleidercontainer gestaltet und Unmengen an Kleidung gesammelt. Die DPSG-Pfadfinder aus Rohrbach haben anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Aktion "Bürger für Bürger" ein Fest in der Allee organisiert und außerdem eine Bank gebaut.

Dass es gar nicht so einfach ist, kurzfristig eine Feier auf die Beine zu stellen, haben die Pfadfinder im Alter von elf bis 25 schnell gemerkt: "Vor allem Getränke zu bekommen, war echt schwierig", berichtet Alexander Lüngen. Denn die meisten Getränkehändler bräuchten mehr Vorlaufzeit. Geklappt hat es aber dann doch - so wie mit dem Essen, der Musik und vielem anderen. 15 bis 20 Leute haben dafür die Ärmel hochgekrempelt. Oder schlicht den Telefonhörer in die Hand genommen. Nach unzähligen Anrufen fand sich für fast alles ein Spender. Und für die wenigen Dinge, die bezahlt werden mussten, hatten andere zuvor Geld gespendet.

Gefeiert wurde anlässlich des zehnjährigen Bestehens von "Bürger für Bürger": Die Aktion war damals ebenfalls aus einer 72-Stunden-Aktion heraus entstanden. Dabei helfen Ehrenamtliche vor allem Senioren, beispielsweise, indem sie sie besuchen oder mit ihnen einkaufen. Wer diese Dienste in Anspruch nehmen möchte, kann sich unter Telefon 07261 / 404279 oder per E-Mail an seniorenbeirat@sinsheim.de melden.

Zusätzlich zum Fest gestalteten die Pfadfinder noch eine Bank: Ältere Mitglieder halfen beim Schweißen des Gestells in einer Reihener Werkstatt. Bis die Holzlatten für Sitzfläche und Rückenlehne angeschraubt waren, wurde es spät: "Bis halb Eins in der Nacht haben wir da noch daran gebaut", berichtet Lüngen mit einem zufriedenen Lächeln.

Zufrieden sind auch die 20 Mädels und Jungs der Ministranten, zwischen zehn und 20 Jahren alt: Einen blanken Altkleider-Container haben sie grundiert, lackiert und mit Motiven verziert. Zudem sollten sie 72 Säcke voller Kleidung sammeln. Gestern Sonntagnachmittag waren es 140. Der größte Teil lag da schon im Gemeindehaus. "Wir sind ziemlich überrascht. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so viele zusammenbekommen", berichtet Sophie Bieber. All die Kleidung soll nun an die "Aktion Hoffnung" weitergeleitet werden. Denn diese unterscheide sich von manch anderen Firmen oder Vereinen, die Altkleider-Container aufstellen, erklärt Maren Bernstorf. Die Kleidung komme nach Afrika und werde dort für einen geringen Preis verkauft. Der Container wird in Zukunft in Rohrbach stehen: neben der Kapelle in der Sudetenstraße 4.