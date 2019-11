Sinsheim. (abc) Zweieinhalb Zehn-Liter Eimer voller Zigarettenkippen. So lautet die Bilanz einer Sammelaktion, die der Naturschutzbund Sinsheim (Nabu) in diesen Tagen gestartet hat. Doch die Helfer waren nicht etwa in der gesamten Sinsheimer Innenstadt unterwegs. Die eindrucksvolle Menge ausgedrückter und weggeschnipster Glimmstängel kam allein im Gebiet rund um den Bahnhof zusammen.

Wohl jeder kennt die Warnhinweise auf Zigarettenschachteln. Dass die Kippen schlimme Umweltschäden verursachen könnten, ist nicht allen bewusst – Nichtrauchern wie Rauchern. „Erst jetzt kriegen die Menschen mit, wie gefährlich diese verdammten Dinger sind“, glaubt Christel Uhlemann, eine der Initiatorinnen der Aktion.

Zusammen mit neun Mitstreitern hatte sie sich am Bahnhofsparkplatz getroffen, um von dort aus die nähere Umgebung von den Hinterlassenschaften des paffenden Publikums zu säubern. Ihr zufolge könne eine Kippe bis zu 40 Liter Grundwasser vergiften. Von den weltweit 4,5 Billionen Zigaretten, die Jahr für Jahr von der Weltbevölkerung geraucht würden, sei man zwar an der Elsenz zwar weit entfernt. Dennoch habe der Nabu beschlossen, hier gleich mehrfach tätig zu werden.

Letztendlich wurden nicht nur zweieinhalb Eimer an Kippen gesammelt, sondern auch etliche Passanten über deren Gefahren für die Tier- und Pflanzenwelt informiert. „Sei kein Umweltmuffel! Kippen gehören in die Abfalltonne!“ oder „Kippen sind Gift! Jede Kippe auf dem Boden ist eine zu viel!“, waren nur zwei Aufforderungen, die die Aktivisten auf dem Rücken ihrer orangefarbenen Westen angeheftet hatten.

Plädiert wurde auch für ganz andere Problemlösungen, etwa den Taschenaschenbecher. Der sei „immer günstiger“ als ein Bußgeld und schone die Umwelt. Zwar steht das achtlose Wegwerfen von Zigaretten im Sinsheimer Bußgeldkatalog, dessen Verfolgung ist jedoch aufgrund der Fülle vermeintlich – und faktisch – wichtigerer Aufgaben kaum zu leisten. Bereits vor über zwei Jahren hat die Stadt Sinsheim zwei Straßenfeger eingestellt – und selbst diese können, wie sich bei der Nabu-Aktion zeigte, den Kippen-Wegwerfern kaum hinterher fegen. Auch rund um die Sparkasse und die Volksbank wurde gesammelt. Am ergiebigsten erwies sich das Areal am Busbahnhof.

„Es gibt wohl solche Raucher und solche“, mutmaßte Rüdiger Bauer, einer der Sammler, angesichts unzähliger, unter einer Sitzbank zu Boden geworfener Glimmstängelreste. Er selbst habe 20 Jahre lang geraucht, aber niemals eine Kippe achtlos weggeworfen. „Wir wollen Aufmerksamkeit dafür wecken, dass das so nicht geht“, ergänzte seine Tochter Melissa, die ebenfalls bei der Sammelaktion mitgeholfen hat.

Und tatsächlich wurde der Putztrupp wahrgenommen: „Das sieht ja furchtbar aus“, bedauerte Klaus Theobald, ein Passant. Der Ehrstädter komme oft am Bahnhof vorbei und könne nicht verstehen, dass man bei den hohen Tabakpreisen heutzutage überhaupt noch zum Raucher wird. Anstelle einer Schachtel Zigaretten gönne er sich für das Geld lieber ein Wiener Schnitzel. „Viele Abhängige hören erst auf damit, wenn sie Krebs bekommen. Aber dann ist es meistens zu spät“, glaubt Theobald.

Die Kippensammler, zu denen auch Schülerinnen des Wilhelmi-Gymnasiums gehörten, ernteten viel Lob: „Ihr seid echt mutig“, hieß es da, oder „nächstes Mal mache ich auch mit“.