Von Berthold Jürriens

Sinsheim. Die Dr.-Sieber-Halle soll einem Einkaufszentrum weichen, weil die Bühne weder Künstler noch Zuschauer anlockt. Doch ein ehemaliger Sinsheimer plant mit Freunden eine große, moderne Tanzaufführung. Die junge Gruppe will damit die Besucher, den Bürgermeister und den Investor der "Shopping-Mall" begeistern. Doch bis zur Bühnenshow ist es ein langer Weg mit einigen Hindernissen, die Regisseur Fabian Zimmermann in einem leichten und unterhaltsamen Musical-Film verarbeitet hat. "Bühne frei. Genau hier, genau jetzt" lautet der Titel. Das Werk feierte im Musiksaal des Wilhelmi-Gymnasiums seine "interne Premiere" und riss die geladenen Gäste zu stehenden Ovationen hin.

Es war ein bewegender Moment für den gebürtigen Steinsfurter, der gleichzeitig als Drehbuchautor, Produktionsleiter und Regisseur fungierte und viele Dankesworte aussprach, nachdem er ein paar Tränen verdrückt hatte. Nun soll das Werk zu verschiedenen nationalen und internationalen Filmfestivals geschickt und in kleineren Kinos gezeigt werden. "Die Kombination von Film, Musik und Tanz ist die schönste Art, Geschichten zu erzählen", glaubt Zimmermann, der in Nürnberg als Mediengestalter in Bild und Ton bei "Julos.TV" arbeitet und seit einigen Jahren mit seinem eigenen "FZStudio" als Filmemacher aktiv ist.

Dieser Film sei auch eine Hommage an den Kraichgau und speziell an Sinsheim, "das einfach ein großartiger Drehort" ist, was auch die auswärtigen Darsteller bestätigten und zum Schwärmen brachte. Egal ob Stadion, Wilhelmi-Gymnasium, Allee, Alla-Hopp-Anlange, Burg Steinsberg, Dr.-Sieber-Halle oder Segelflugplatz. Selten wurden diese bekannten Plätze, Straßen und Gebäude so charmant und sympathisch in Szene gesetzt, wie es Zimmermann und sein Team in dem rund 60-minütigen Film geschafft haben. Beeindruckende Luftaufnahmen, Sonnenauf- und Untergänge, die selbst eine Autobahn romantisch erscheinen lassen, dazu eine munter aufspielende Schauspielgruppe, Musik mit eingängigen Texten und Tanzchoreografien.

Regisseur Fabian Zimmermann hat einen Film in seiner Heimatstadt Sinsheim gedreht. Foto: FZStudio

"Es ist mein Debütfilm, aber vor allem eine Herzensangelegenheit", sagt Zimmermann. "Ich hatte 2019 angefangen, den Imagefilm für Sinsheim anlässlich der Heimattage zu drehen, und da kam erstmals die Idee zu diesem Musical." Schon während seiner "coolen Schulzeit am WHG" sei er von Gesang und Tanz im Film fasziniert gewesen. Im Gespräch mit der RNZ erzählt Zimmermann von dieser Zeit, in der er "ganz gut Fußball spielte", aber auch am Schlagzeug und beim Tanzen talentiert gewesen sei. "Diese Vergangenheit" habe ihm beim Dreh in Sinsheim geholfen, denn sein ehemaliger Schlagzeuglehrer Jörg Burgstahler beteiligte sich unter anderem bei der Musik, und beim TSC Rot-Gold durfte gedreht werden. "Zum WHG hatte ich sowieso gute Kontakte, gerade mit Hausmeister Andi Münkel. Und die Stadt Sinsheim hat uns ebenfalls unterstützt bei der Nutzung der Halle."

Die 14 Drehtage im August und September 2021 seien natürlich von Corona geprägt gewesen. "Das passte aber zu den Außenaufnahmen und dieser besonderen Atmosphäre." Schwieriger war es, eine Unterkunft für die Darsteller zu finden, die unter anderem aus Österreich, Köln, Oldenburg oder Nürnberg kamen – auch wegen des Budgets. "Aufgrund der Sommerferien durften wir aber das WHG in eine Art Hotel umfunktionieren", erinnert sich Zimmermann, der auch dabei auf Münkel zählen konnte. "Da liefen dann plötzlich einige im Bademantel über den Schulhof", erinnert sich der Hausmeister lächelnd.

Auch mit im Boot: Adrian Branz. Der Sänger und Komponist aus Waibstadt, der als "Van Haezeler" auftritt, war für die Produktion der Musik verantwortlich. Zimmermann hat als "Broadcast Technician" auf Kreuzfahrten die Welt bereist und konnte somit zahlreiche Kontakte in der Künstler- und Filmbranche knüpfen. Dennoch habe er regelmäßig Tanzfilme geschaut oder "Let’s dance", um Darsteller zu finden. Mit dem Österreicher Steven Armin Novak, der die Hauptrolle des Alex spielt, habe man enormes Glück gehabt. Weiterer Glücksgriff: Die Berlinerin Emiko Gejic, die die Rolle der Maya bekam. Aus 42 Personen bestand die Crew des Films.

Freunde von Zimmermann glauben, dass dieser auch ein wenig seine Biografie im Film erzählt und Alex sein Alter Ego ist. "Auf die Träumer und Spinner dieser Welt", sagt der Hauptdarsteller am Ende des Films.