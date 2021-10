Sinsheim-Dühren. (rie) Sie wurde gerade mit dem Aachener Friedenspreis 2021 ausgezeichnet: Die interreligiöse Fraueninitiative "Womens’s Interfaith Council" aus Kaduna im Norden von Nigeria setzt sich in ihrer von Gewalt-Akten heimgesuchten Region dafür ein, dass alle Menschen, gleich welchen Glaubens, friedlich zusammenleben können, und dass Religion nicht als Vorwand für Morde und Entführungen benutzt wird. Als "Mütter für den Frieden" wollen sie den Teufelskreis der Gewalt durchbrechen. Dieser Bewegung haben sich seit dem Jahr 2010 mehr als 12.500 Frauen, Christinnen und Muslima, angeschlossen.

Am Donnerstag, 21. Oktober, 17 Uhr, gibt es in Dühren Gelegenheit, Informationen zu dieser preisgekrönten Friedensinitiative aus erster Hand zu erhalten. Anlässlich des Sonntags der Weltmission am 24. Oktober weilen auf Einladung des katholischen Hilfswerkes missio drei führende Vertreterinnen von "Women’s Interfaith Council" in der Region. Die Pfarrgruppen der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Steinsfurt und Frauenangesicht Sinsheim organisieren in Zusammenarbeit mit Missio eine Informationsveranstaltung im katholischen Gemeindehaus in Dühren, bei der die drei nigerianischen Frauen ihre Arbeit vorstellen und mit ihren Zuhörerinnen und Zuhörern ins Gespräch kommen wollen (in englischer Sprache mit Übersetzung).

Der interkulturelle und interreligiöse Dialog ist der kfd ein wichtiges Anliegen. Seit dem Jahr 2010 sind deutschlandweit zahlreiche kfd-Kulturmittlerinnen in diesem Sinne unterwegs. Auch im Raum Sinsheim gab es schon häufiger Begegnungen auf Augenhöhe mit Frauen verschiedener Religionen. Es gilt die "3G"-Regel. Eine Anmeldung unter Telefon 07261 / 64398 ist erforderlich.