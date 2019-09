Schnäppchensucher dicht an dicht beim Herbstflohmarkt. Foto: Tim Kegel

Sinsheim-Hoffenheim. (tk) Ein Schreck für Sinsheimer Sammler und Schnäppchensucher? Die Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt überlegt, "künftig keine Elektro-Artikel mehr anzubieten". Zumindest nicht, wenn das so weiter geht: Denn zusehends bekämen die gemeinnützigen Flohmarkt-Macher Schrottware angeliefert. So schilderten es am Wochenende Hans-Jürgen Poppe und Helmut Strietzel aus der Vorstandschaft des Vereins beim Herbstflohmarkt rund um den Hoffenheimer Bahnhofsschuppen.

"Man kann nicht jeden Karton von oben bis unten durchschauen", weiß Poppe. Jeden Mittwoch nehmen die Ehrenamtlichen Ware an. Und wenn der Flohmarkt näher rückt, "ist jede Menge los". Dann kümmerten sich Helfer in der alten Lagerhalle ums Säubern, Testen und Bepreisen der Ware. "Nicht immer passt jemand draußen darauf auf, was man uns anliefert." Manchmal würden dann "einfach Kartons hingestellt"; auch solche mit Kabel- und Elektroschrott bis hin zur Schmutzwäsche. Durchaus perfide gingen einige Spender hierbei vor: "Die verwendbaren Sachen liegen oben." Wühle man tiefer, komme der Wust zum Vorschein. Besonders Schlaue stellten schäbige Sachen schon am Vorabend auf den Platz. Ausnahmen zwar, lange nicht die Regel, trotzdem habe solches Verhalten "etwa seit einem Jahr zugenommen".

Damals hatte der "Förderverein der Initiative Weihnachtsmarkt", der sich aus steuerrechtlichen Gründen um vier kleinere Jahreszeiten-Flohmärkte kümmert, bekannt gegeben, dass man nur noch intakte Ware annehmen und diese vorher prüfen wolle, schildert Strietzel. "Jetzt umgehen das einige." Und Elektroartikel hätten nun mal ein Risiko: Etwa die Stereoanlage, die laut Besitzer "gestern noch gelaufen" sei, der dann aber der Tonabnehmer am Plattenspieler fehle. Die Deckenlampe, deren Drähte blank lägen und die man vorher einer Restaurierung unterziehen müsse. Das lange unbenutzte Heizkissen, welches beim nächsten Volllastbetrieb den Geist aufgebe. Zwar helfe der städtische Bauhof bei der Entsorgung von Elektroschrott, allerdings kämen auch von dort Stimmen, dass es allmählich "ein bisschen viel" werde. Generell stelle man eine Verrohung des Klimas rund um die Flohmärkte für den guten Zweck fest. So hängt seit mehreren Jahren ein Schild an der Theke, auf dem es heißt, dass "nicht gefeilscht" werde, da "bei einem guten Zweck jeder Cent zählt".

Geteiltes Echo bei der Kundschaft: "Die sollen sich nicht so anstellen", sagt ein Käufer, der namenlos bleiben will. Er glaubt, dass es sich bei den Ehrenamtlichen um "gut situierte Pensionäre aus der Sinsheimer Bürgerschaft" handle, die "sowieso Zeit" hätten. Der Mehraufwand schlage sich schließlich auch "in guter Ware und gutem Besuch" nieder. Eine junge Frau würde "künftig weniger gern kommen", wenn keine Lampen und andere Elektroartikel mehr zu erwarten wären. Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen, sagt Poppe: "Wir überlegen noch."

Der Herbstflohmarkt war bei Traumwetter gut besucht. Ware von der Lavalampe bis zum Kunstdruck und von der Tagesdecke bis zum Körblein, dazu Schmuck, Taschen, Spielzeug, Bücher und Haushaltswaren gingen über den Tisch. Was brachte dieser Herbstflohmarkt ein? "Zwischen 2000 und 3000 Euro", schätzen Poppe und Strietzel.