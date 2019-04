Sinsheim. (jubu/van) Das Osterwochenende wurde in Sinsheim von einem tragischen Motorradunfall überschattet: Am Sonntag gegen 11.30 Uhr war ein KTM-Lenker auf der Landesstraße L550 zwischen Sinsheim und Weiler unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Audi einer 55-Jährigen zusammenstieß. Offenbar war der 51-Jährige zu schnell unterwegs gewesen.

Der Biker erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und musste nach Versorgung durch den Notarzt aus Sinsheim in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und Bergung war die L 550 bis gegen 13.15 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde überörtlich umgeleitet.

Der Verkehrsunfallaufnahmedienst der Polizei Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Es entstand insgesamt Sachschaden über 18.000 Euro.

Update: Montag, 22. April, 14.30 Uhr